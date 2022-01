FIS-topp fikk nedslående rapport: Bekreftet mistanke om fluorjuks i renn med flere OL-utøvere

– Ja, jeg leste en e-post denne morgenen fra jurysjefen. Det var en rapport om hva som skjedde i Falun og som må bli diskutert på øverste nivå, sier renndirektør i FIS (Det internasjonale skiforbundet), Pierre Mignerey til NRK.

OL-uttatte utøvere testet formen

Sist helg var OL-uttatte utøvere fra både Sverige og Norge i Falun for å finpusse konkurranseformen før lekene i Beijing i februar. Som Håvard Solås Taugbøl fra det norske sprintlandslaget.

Maja Dahlqvist, Jonna Sundling og William Poromaa gikk flere konkurranser. Den svenske trioen skal også til OL.

KONKURRERTE: Maja Dahlqvist og Jonna Sundling var blant flere stjerner som gikk i Falun. Her er de avbildet under VM i Oberstdorf i fjor. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Det var også unge, lovende talenter som gikk i Falun, og det var utøvere som kjemper for å ta steget videre ut på den gjeveste scenen i verdenscup.

Men i kulissene har det trolig blitt jukset.

Tillitsbasert avtale

NRK har tidligere skrevet om hvordan norske landslagsløpere frykter for juks på det øverste nivået i langrenn. Det handler om bruk av smurningsprodukter med såkalt C8-kjedet fluor. Produkter med denne typen fluor er ulovlig å bruke og selge i EU og EØS. Derfor er det også forbudt å bruke i konkurranser i langrenn.

Og det kan gi en konkurransefordel under enkelte forhold sammenlignet med produkter som har tillatte C6-kjedede fluorkarboner i seg, eller fluorfri smurning.

FIS-TOPP: Pierre Mignerey, her avbildet tilbake i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Rapporten slår fast at det var rykter og at ryktene ble bekreftet. Noen har innrømmet at de brukte C8-produkter. Men hvorfor de gjorde det og hvordan, det står det ikke noe om i rapporten, sier Mignerey.

Han ønsker imidlertid ikke å gå inn på hvem som står bak jukset.

Ettersom det Internasjonale skiforbundet etter flere år ikke har funnet en testmetode for å avdekke fluorprodukter under skiene til utøvere på alle nivåer, har hvert nasjonale forbund skrevet under på en tillitsbasert avtale om at produkter med C8-fluor ikke skal brukes.

Må løftes på øverste nivå i FIS

– Er dette juks det som har skjedd i Falun?

– Ja, svarer Mignerey.

– Alle har signert på brevet og sagt at de ikke vil bruke det i FIS-konkurranser. Problemet er at det ikke står noe om bruk av slike fluorprodukter i konkurransereglene og dermed er reglene formelt ikke brutt. Juryen på stedet kan ikke gjøre noe med saken.

– Men det er ikke fair oppførsel. Dette må løftes opp til FIS council eller FIS court, hvis vi vil gjøre noe med det, sier Mignerey.

Konfronterte de som ble anklaget

Erland Husom var teknisk delegert (TD) og dermed leder av juryen under Skandinavisk cup-helgen i Falun.

Han forteller til NRK at de fikk både tips og henvendelser fra ulike lag om at det skal ha blitt brukt C8-kjedet fluorprodukter under rennene sist lørdag. Da var det 10 og 15 kilometer klassisk på programmet for damer og herrer.

Husom vil ikke gå inn på hvor omfattende han anser jukset for å være og sier også de ikke har bevis for at det har blitt gjort ettersom at de ikke har noen testmulighet på arenaen.

– Men det er mest sannsynlig at det har blitt brukt ulovlig fluor. Vi har til en viss grad fått det bekreftet. Men vi har ikke sett det med egne øyne.

– Har dere tatt det opp med dem som har blitt beskyldt for det?

– Vi har tatt det opp med noen av dem, men vi holder internt hva resultatet av de samtalene, sier Husom, som var mannen som forfattet den omtalte rapporten sendt til FIS og Pierre Mignerey.

LANDSLAGSUTØVERE: Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar, her under et renn forrige sesong. Foto: Heiko Junge / NTB

Stusser over manglende testing

OL-klare Håvard Solås Taugbøl og landslagskollega Sindre Bjørnestad Skar konkurrerte både i sprint og under klassiskdistansen lørdag.

– Jeg har ikke hørt noe. Men både jeg og Sindre var vel enige på lørdag om at vi ikke hadde helt optimale ski. Men ikke noe annet enn at man legger merke til at andre hadde bedre ski. Det går ikke an å spekulere i om det var ulovlig fluor. Skiforskjeller blir det uansett, sier Taugbøl.

– Men det er klart, vi er på skirenn hele året, og jeg har etter samtaler med smørerne stusset over at det ikke har vært noen testing av det. Det er et system som er basert på tillit og man må bare håpe folk forholder seg til det.

– Jeg har heller ikke hørt noe. Jeg gikk to renn i helgen hvor jeg opplever at jeg ikke har raske nok ski begge dager. Det er det eneste jeg kan si om det. Men jeg har verken mistenkt eller hørt noe, sier Skar.