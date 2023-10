På en pressekonferanse fredag fortalte Lucas Braathen at karrieren er over. Hovedgrunnen han oppgir er manglende glede, først og fremst på grunn av konflikten med Skiforbundet.

Lagkamerater, tidligere lagkamerater og andre alpinprofiler trodde knapt det de hørte.

– Lucas ringte meg i går kveld, og vi hadde en lang samtale. Han fortalte, vi prata litt. Jeg skjønte den kom med en gang vi begynte å prate, ganske lenge før han sa det. Jeg trodde ikke det kom til å skje, men mest av alt så vil jeg si at jeg er veldig stolt av Lucas for å faktisk tørre å putte seg selv først, sier kompisen Atle Lie McGrath.

De to har satset sammen siden barneårene og delt rom på tur. McGrath begynner å gråte når han snakker med NRK i Sölden.

BARNDOMSVENNER: Lucas Braathen vant slalåmrennet foran Atle Lie McGrath i Adelboden forrige sesong. Foto: AP

– Det har vært mye tårer fra min side de siste 24 timene. Det er vanskelig å si så mye mer enn det. Jeg kommer til å savne ham veldig, sier toppalpinisten, og fortsetter:

– Inkludert familien min er han den ene personen som har vært med på alle oppturene og nedturene mine, og jeg har vært med på hans også. Det blir veldig trist.

Braathen ga beskjeden til lagkameratene torsdag kveld. Aleksander Aamodt Kilde forteller at mye ble sagt.

– Man blir jo litt målløs. Det eneste jeg tenkte på var hans egen helse. At han har det vanskelig over tid.

– Hvordan var responsen i rommet da han fortalte det? Hvordan var stemningen?

– Det var veldig sjokkert stemning egentlig. Det var veldig få som sa noe. Jeg åpnet munnen lite grann og sa at hvis det er noe, så er vi alltid der for deg og sånne ting, sier Kilde til NRK.

Så det ikke komme

– Det er helt katastrofe for norsk alpinsport. At noe utenomsportslig har skapt så mye støy at en utøver legger opp – det skal jo ikke skje. Jeg så ikke dette komme, sier Nina Løseth.

– Det er jo tidenes bombe i alpinmiljøet. Dette var voldsomt. Et kjempesjokk. Han sender kraftige bølger rundt i skiverden, og det er leit for oss som er glad i sporten, forteller NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

– Oi! Det er jo helt sinnssykt, sier Hans Petter Buraas når NRK forteller ham nyheten.

– Det er jo et sjokk. Ingen så dette komme, og det er et stort tap, sier Leif Kristian Nestvold Haugen.

TIDLIGERE LAGKAMERAT: Jonathan Nordbotten. Foto: NTB

– Det kommer jo som lyn fra klar himmel, og er utrolig trist. Han har hatt en fantastisk karriere i sitt korte idrettsliv. Ekstremt imponerende i ung alder. Han var verdens beste alpinist og så legger han opp to dager før Sölden, det er et sjokk, mener tidligere toppalpinist Jonathan Nordbotten.

– Håper det ikke er endelig

Det bugner også over av kommentarer under Braathens eget takke-innlegg på Instagram.

– Du kan ikke gjøre dette. Folk som deg er så viktig for sporten vår, så jeg håper dette ikke er endelig. Det er et enormt tap for alpinverden, skriver franske Johan Clarey.

Den tidligere tyske alpinisten Felix Neureuther, som nå er alpinekspert på tysk TV har kommentert at han gjerne kan gifte seg med Braathen, slik at han kan konkurrere for Tyskland.

– Og kona mi er helt ok med det. Det tilbudet står absolutt ved lag, sier Felix Neureuther til NRK.

Han er gift med den tidligere norsk-tyske skiskytteren Miriam Neureuther.

– Du ønsker ham velkommen til Tyskland?

– Ja, selvsagt. En fyr som han kommer til å bli veldig savnet. Tyskere som ikke brydde seg om skikjøring visste likevel hvem Lucas Braathen var, sier Neureuther.

Kjetil André Aamodt reager på beskjeden fra Lucas Braathen om at han legger opp i en alder av 23 år. Du trenger javascript for å se video. Kjetil André Aamodt reager på beskjeden fra Lucas Braathen om at han legger opp i en alder av 23 år.

Selv hevder Braathen han ikke har planlagt noe comeback, ei heller for sitt andre hjemland Brasil.

– Å nei, vi trenger sambaen din i løypene, lyder det fra Christof Innerhofer.

– Det er bare trist, skriver langrennsstjerne Johannes Høsflot Klæbo.

– Gjorde ting litt spennende

Braathen debuterte i verdenscupen som 18-åring, og tok sin første verdenscupseier i nettopp Sölden for tre år siden. Siden har det blitt fire nye seirer og sju pallplasser. Forrige sesong vant han også slalåmcupen. Fortsatt er han bare 23 år gammel.

– Det er 15 år med mye moro man går glipp av. I helgen kunne han kjørt og vunnet verdenscuprenn. Han var favoritt i Sölden på lik linje med Henrik Kristoffersen, påpeker Nordbotten.

– Jeg er sjokkert over at det har gått så langt. Han er «one of a kind». Han er på Tomba-nivå når det gjelder interesse, ikke sant. Men all respekt for Lucas. For en modig kar. Han gidder ikke mer og følger sin overbevisning, sier tidligere trener og alpinprofil Finn Aamodt.

FARGEKLATT: Hans Petter Buraas. Foto: NTB

– Det er jo jævlig kjipt at en slik fargeklatt har tatt det valget. Det er jo han alle ville se. Han er jo en liten Alberto Tomba. Han kastet litt ekstra lys på tilskuere og seere, og gjorde jo ting litt spennende. Det er en strek i regninga, mener Buraas.

Men slik blir det altså ikke. Under den rundt 20 minutter lange seansen i Sölden kom Braaten også med sterk kritikk rettet mot Norges Skiforbund.

– Ekstremt respektløs behandling, sa han.

– Det er veldig synd at denne prosessen har kvalt gleden hans, sier NRKs ekspert Myhre.

Buraas har også litt forståelse for avgjørelsen.

– Når han føler at dette er en for stor belastning, at dette gidder han ikke drive med, da er det jo en sterk «statement» overfor Skiforbundet, sier «Burre».