– Jeg er ferdig, sier Braathen på en pressekonferanse i Sölden fredag og fortsatte:

– Jeg har nesten alltid valgt å gjøre det som gjør meg mest glad. Det er det som betyr noe for meg. Det er min definisjon på suksess. Ikke de lukrative samarbeidsavtalene jeg er i. Og ikke det faktum at sist gang jeg stilte i et renn, så var jeg verdens beste i det. Det er om dette gjør meg glad eller ikke, sier Braathen.

På sin egen pressekonferanse før helgens verdenscupstart i Sölden stilte han uten klær fra Skiforbundet, men i en lilla kardigan og en hvit T-skjorte.

– I går kveld fortalte jeg lagkameratene dette. Det var vanskelig. Det var helt jævlig. Men det var også så vakkert, sier Braathen på pressekonferansen.

– Trist

Sportssjef Claus Ryste fikk derimot først vite om Braathens karriereslutt fredag formiddag. Da var han på breen i Sölden.

– Nei, det er jo vanskelig og trist. Man må jo bruke sånne ord. Det var veldig overraskende for meg og støtteapparatet. Det kom veldig overraskende på oss. Vi tenker på Lucas. Det er jo et sjokk for løpergruppen, sier Ryste.

Braathen har vært i konflikt med Skiforbundet denne høsten. Det har både dreid seg om landslagskontrakten til utøverne og en reklamekampanje for klesmerket J. Lindeberg.

Under pressekonferansen fredag langet Braathen ut mot Skiforbundet. Han snakket om hvordan utøverne blir håndtert av Skiforbundet, når det gjelder utøvernes egne muligheter og rett til egne bilder.

Han forteller at han har blitt provosert av Skiforbundets behandling.

– En ekstremt respektløs behandling, sier Braathen.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug syns Braathens avgjørelse og reaksjon er trist.

– Det er veldig trist at han både sier det og at han legger opp, sier Tove Moe Dyrhaug til NRK.

Skipresidenten påpeker at arbeidet med landslagsavtalen, som har vært en langvarig konflikt mellom Braathen og Skiforbundet, er en krevende sak med ulike oppfatninger.

Lucas Braathen hadde stor suksess i fjor. Her fra fjorårets sesongstart i Sölden. Foto: Lise Åserud

Sen beskjed

Skistjernens far Bjørn Braathen sa til pressen at han hadde informert Claus Ryste om beslutningen til sønnen på en SMS rett før pressekonferansen fredag klokken 11.

– Jeg må bare innrømme det at tilliten til det systemet der er fryktelig lav fra vår side. Jeg gjorde forsøk på å ringe Claus Ryste et par minutter før pressekonferansen startet. Jeg kom ikke gjennom på telefonen. Det er mulig han var oppe på breen, sier Bjørn Braathen.

– Hvordan fikk du beskjeden; Ryste?

– Jeg fikk en tekstmelding fra pappaen hans, som kom omtrent da pressetreffet startet. Det var en kort tekstmelding. Jeg har ikke snakket mer med dem ennå, sier Ryste.

– Hadde du sett for deg at dette skulle komme?

– Nei, 100 prosent overrasket over en sånn konklusjon. Det er en ekstrem konklusjon fra hans side. Det sier alt om situasjonen egentlig, sier Ryste.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes?

–Det er ikke tiden for å snakke om det. Men når vi står her vi står nå, så er det åpenbart at det er jo ting vi kunne gjort annerledes. Men å si hva det skulle vært nå blir helt feil, sier Ryste.

Sportssjef Claus Ryste i Skiforbundet. Foto: Lise Åserud / NTB

Føler seg glad

Braathen sier det har vært vanskelig å bære på hemmeligheten om karriereslutt en god stund. For han forteller at det var fire uker siden han tok avgjørelsen. I går fikk altså lagkameratene vite om dette.

– For første gang på over et halvt år, etter å ha tatt denne avgjørelsen, er jeg glad. Og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Og alle som kjenner meg vet at frihet er en av mine største kilder til suksess. Og glede, sier Braathen.

Han uttrykte at et comeback i fremtiden ikke føles realistisk nå.

Han brukte for øvrig mye tid på konflikten med Skiforbundet og hvordan han har følt seg bundet av forbundets regelverk.

– Jeg skal nå ut på min egen reise og finne ut hva den neste ferden er. Og jeg er så spent på det. Og jeg er så glad for at jeg er det, sier Braathen.

Deretter kom klumpen i halsen og tårene da han pratet med internasjonal presse, etter den norske delen av pressekonferansen. Han snakket om den kjærligheten han føler fra de som følger karrieren hans.

Dette er konflikten mellom skistjernene og Norges Skiforbund Ekspander/minimer faktaboks Alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Konflikten har pågått i flere år, og omhandler hovedsakelig spørsmålet om i hvor stor grad utøverne selv har rett på egne bilderettigheter.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler. Altså at utøverne har rett på større innflytelse i NSFs forhandlinger med sponsorer.

Det utøverne nå venter på er at partene sammen skal forhandle om en ny landslagsavtale som er i tråd med lovutvalgets uttalelse i 2022.

Selv om de foreløpig ikke har signert ny kontrakt, er utøverne underlagt sine tidligere kontrakter på grunn av en klausul som regulerer avtalens varighet.

I september stilte Lucas Braathen likevel opp i en kampanje for en konkurrent til én av Skiforbundets sponsorer. Det skal ha skapt sterke reaksjoner. 27. oktober annonserte Braaten at han legger opp.

Skiforbundet: Svært overrasket

Han sier at livet som aktiv utøver har føltes mindre og mindre bra over tid.

Men han sier han ikke legger opp i bitterhet. Han understreker at det er mottoet hva som gjør han glad, som ligger bak karriereavslutningen.

– Jeg legger ikke opp i protest, sier Braathen.

Lucas Braathen var tydelig preget da han stilte opp til intervjuer torsdag. Dette var altså dagen før han annonserte at han legger opp. Foto: Carl-Andreas Wold / NRK

Skipresident Tove Moe Dyrhaug ble svært overrasket av at Braathen legger opp.

– Har han blitt for lite ivaretatt?

– Som sagt må jeg svare veldig generelt på det. Men jeg syns det er veldig trist at Lucas Braathen gir seg

Stormen rundt Braathen

Det har spesielt stormet rundt Braathen den siste tiden etter at han gjennomførte et reklamestunt for klesmerket J. Lindeberg i høst. Dette fikk Skiforbundet til å reagere.

Torsdag ble det kjent at Skiforbundet har varslet alpinstjernen i et brev at det ligger an til en bot for alpinstjernen, for det som var et brudd på deres markedsrettigheter.

– Tusen takk til dere og tusen takk for meg, avsluttet Braathen sin monolog på pressekonferansen med.

Skistjernens far, Bjørn Braathen, støtter sønnen i den avgjørelsen som er tatt.

– Det var en prosess som er en samtale om ikke å ha det bra og hva man gjør med det, sier Frøhlich Braathen til NRK.