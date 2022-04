Skiforbundet redder hopplandslaget med millionlån

– Skistyret er fornøyd med informasjonen vi har fått angående arbeidet som er gjort med sponsorer, både eksisterende og nye, sier skipresident Erik Røste til NRK.

Han og Skiforbundet satt tidligere i vår hardt mot hardt og underla hopp krav om jevnlig rapportering og en slags trappetrinnsmodell for når sponsorinntektene kom inn. Den første ordentlige gjennomgangen skulle vært 1. mai.

Årsaken er at alle sponsoravtalene til hopplandslaget går ut i slutten av mai.

NRK fikk opplyst at grenen måtte sikre sponsorinntekter på 10 millioner kroner innen utgangen av mai.

I går skrev VG at hopplandslaget ikke ville klare å skaffe de påkrevde 5 millioner kronene i sponsormidler før 1. mai, men nå gir altså grenene i Skiforbundet et like stort lån for å gi hopplandslaget mer tid til å finne nye sponsorer.

Det bekrefter skipresident Erik Røste til NRK.

Unngår budsjettkutt

Lånet kommer fra arrangementsoverskuddet og gjelder ut 2022. I utgangspunktet skulle grenene i forbundet få disse midlene utbetalt til høsten.

– Noe av det er allerede delt ut, mens noe er holdt igjen som en risikobuffer. Hopp får dette nå som et lån for å få den ekstra tiden de har bedt om for å lande de avtalene de arbeider med, forteller Røste.

– De andre grenene er positive til å bidra med dette lånet slik at hopp kan få den ekstra tiden de ber om, følger Røste opp.

Hvis hopplandslaget ikke hadde klart å skaffe 5 millioner innen 1. mai, var hoppkomiteen nødt til å kutte i hopplandslagets budsjett. Det unngår dem altså nå.

Overrasket

GLEDELIG: Landslagssjef for hopperne, Clas Brede Bråten, er glad for at de får mer tid. Foto: Geir Olsen / NTB

Landslagssjef for hopperne, Clas Brede Bråthen, hadde ikke hørt noe fra Skiforbundet og ble overrasket over at lånet var innvilget da NRK ringte.

– Hvis det er løst, og vi får mulighetene til å jobbe videre med de prosessene vi er i, så er det selvfølgelig gledelig, sier Bråthen til NRK.

– Dette arrangementsoverskuddet har vi i stor grad vært med å bidra i. At hopp er en betydelig bidragsyter i arrangementspotten er det vel ingen tvil om at jeg mener, følger landslagssjefen opp.

Bråthen har flere ganger ropt varsku både i NRK og i andre medier tidligere. Han mener den stygge arbeidskonflikten mellom ham selv på den ene siden og Skiforbundets ledelse på den andre, og det som skjedde i kjølvannet av den, må ta sin del av skylden for hoppsportens vanskelige situasjon på sponsorsiden.