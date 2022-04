NRK-kilder: Hopp under kraftig sponsorpress – må skaffe ti millioner kroner innen mai er omme

For selv om generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, har levert et 2021-regnskap med det hun omtaler som et langt mindre underskudd enn forventet, blinker alle varsellampene i én gren for 2022.

Hun innleder med å rose samtlige seks grener for økonomistyring og ha klart å holde på alle samarbeidsavtaler gjennom to tøffe pandemi-år, men er naturligvis fullstendig klar over at hopps avtaler går ut samtidig i april.

– De er i en svært sårbar situasjon. Sponsorarbeid er et kontinuerlig arbeid over mange år og mange grener har en sponsorstruktur der ikke alle avtaler går ut samtidig, sier Berg til NRK.

Ti millioner på en drøy måned

Landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen, har allerede ropt varsku både i NRK og senest torsdag i Dagbladet.

FORBUNDSTOPP: Generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg. Foto: Annika Byrde / NTB

Han mener den stygge arbeidskonflikten mellom ham selv på den ene siden og Skiforbundets ledelse på den andre, og det som skjedde i kjølvannet av den, må ta sin del av skylden for hoppsportens vanskelige situasjon på sponsorsiden.

Når NRK tar kontakt med Bretten Berg for å få klarhet i hvor stor krisen er, letter hun litt på sløret.

Hun sier grenen har budsjettert med 24 millioner kroner i år. De har sikret seg rundt én tredjedel av inntektene gjennom noen offentlige midler, lisensinntekter, eller øvrige midler som skistyret bevilger til grenene.

Resten er planlagte sponsorinntekter.

Nå er hopp underlagt krav om jevnlig rapportering og må følge en slags trappetrinnsmodell for når sponsorinntektene kommer inn. Den første ordentlige gjennomgangen kommer 1. mai, ifølge Bretten Berg.

Generalsekretæren vil ikke gå inn på konkrete summer i og hva trappetrinnsmodellen går ut på. Men gjennom samtaler med flere kilder knyttet til samtalene mellom hopp og skistyret, får NRK opplyst at grenen må sikre sponsorinntekter på ti millioner kroner innen utgangen av mai. Tiden er med andre ord knapp.

– Den saken var avklart for et halvt år siden

HAR LEVERT STERKT: Marius Lindvik poserer med OL-gullmedaljen som beviser at han var best i storbakkerennet i Beijing i februar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bretten Berg håper det hun omtaler som strålende sportslige resultater vil gi utslag i nye avtaler, men enn så lenge er ingen underskrevet.

– Hva synes du om at hopp har havnet i den situasjonen at alle sponsoravtaler reforhandles nå?

– Det ville vært en fordel, som i alle andre bedrifter, å ha en inntektsportefølje som gjør at man hele tiden har en basis i bunnen, sier Bretten Berg, som ikke ønsker å kommentere konkrete summer.

Hun påpeker at det nå legges til rette for hopp slik at de kan lykkes og at alle ønsker det beste for dem, på lik linje med alle andre grener i forbundet.

– Clas Brede Bråthen sier at hopp er i denne situasjonen nå er på grunn av konflikten mellom ham og dere i forbundsledelsen. Hva har du å si til det?

– Den hoppsaken har vært krevende på alle måter og en sak vi skulle vært foruten. Men den saken var avklart for et halvt år siden. Sponsorarbeid foregår kontinuerlig og går over mye lengre tid enn dette.

– Hva kan skje hvis ikke det er tilfelle?

– Da må man vurdere hvilke tiltak man bør gjøre for å redusere kostnadene. Da er man så langt inn i året at styret forventer at komiteen ser på tiltak.

NRK har vært i kontakt med hoppkomiteen som på nåværende tidspunkt ikke kommenterer situasjonen.

– Uforståelig

Bråthen innrømmer imidlertid at det er en krevende oppgave, men mener hopp er i gode prosesser med eksisterende partnere som har vært trofaste i mange år. I tillegg forteller han at de er i dialog med store aktører nasjonalt og internasjonalt.

BEKYMRET: Landslagssjef i hopp, Clas Brede Bråthen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Arbeidet med å sikre hopp stabile samarbeidspartnere har vi, frem til den vanskelige situasjonen hopp ble satt av Norges Skiforbund (NSF) i fjor, kontinuerlig jobbet med.

– At Norges Skiforbunds ledelse til tross for dette har behov for å fremstille profesjonaliteten i vår gren på en negativ måte, er uforståelig. Vi burde nå stå skulder ved skulder for idretten vår, sier Bråthen.

– Trist og leit

Landslagssjefen viser blant annet til at det på Skiforbundets nettsider ligger to styrereferater fra mars. Der kommer det frem at hoppkomité-leder Kristian Brenden i møtene har forsøkt å redegjøre om hvorfor sponsorarbeidet i lengre tid har vært vanskelig.

Brenden har pekt på innholdet i evalueringsutvalgets rapport, som ble laget i kjølvannet av konflikten mellom Bråthen og ledelsen i Norges Skiforbund (NSF).

Brenden har henvist til at det i rapporten påpekes at usikkerhet ved ledelse og forutsetningen for sportslig satsing, gjør inntektsarbeidet utfordrende.

Av styrereferatene kommer det frem at resten av skistyret har vært kritiske til Brendens årsaksforklaring.

– Det er forståelig at aktører som vurderer om de skal investere et tosifret millionbeløp den neste perioden ønsker å vite hvem som skal lede NSF og hvilke verdier de vil jobbe etter.

– Kulturen vår i hopplandslaget er at vi unner og beundrer hverandre i gode tider, og i krevende tider står vi skulder ved skulder, snakker med hverandre, ikke om hverandre. Det er trist og leit at vi ikke opplever det samme fra ledelsen i NSF, sier Bråthen.

Planlagt underskudd i 2021

Bretten Berg kan i hvert fall se tilbake på to år der Skiforbundet har kommet seg økonomisk helskinnet gjennom koronapandemien. Perioden har ikke tæret på egenkapitalen.

Selv om forbundet har tapt 80 millioner kroner på grunn av at arrangement har blitt avlyst. De har kun fått 6,2 millioner tilbake fra regjeringens tiltaksordning fordi sponsor- og medieinntekter ikke har vært en del av ordningene.

Det har med andre ord vært svært krevende.

5,8 millioner i overskudd i 2020 ble avløst av det hun omtaler som et planlagt underskudd i 2021. Det endte på minus 5,3 millioner, men det var budsjettert med større minusresultat.

– Det er godt gjort. Vi har klart, til tross for et stort tap av inntekter, å holde hele vår aktivitet i gang i både klubb, krets- og landslag. Det handler om god styring og vilje i hele organisasjonen til å bidra.

Det er et håp om at aktiviteten er enda bedre i 2022. Også de økonomiske resultatene.

Men utfordringen med hoppsporten må fikses.

– Slik jeg forstår det, gir sponsorene til hopp uttrykk overfor skistyret at de ønsker å være med. Nå skal vi gi hopp noe mer tid å jobbe med de sponsoratene frem til sommeren, sier Bretten Berg.