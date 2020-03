Det opplyser skiforbundet i en pressemelding tirsdag kveld. Til NRK understreker generalsekretær Ingvild Bretten Berg at utfordringene som handler om liv og helse i den store sammenhengen er langt viktigere enn forbundets store tap.

– Men så påvirker dette oss med voldsom kraft på veldig kort tid. Det er kanskje den mest krevende situasjonen vi har stått i noen gang på kort varsel, sier hun.

– Det preger naturligvis stemningen hos oss. I styret, for oss som er ledere og alle ansatte. Det blir alvorspreget stemning av dette.

Arrangementer stoppet og avlyst

Koronaviruset slo innover Norge på det verst tenkelig tidspunktet for Norges Skiforbund. Det foreløpig realiserte tapet på 27 millioner kroner knytter seg først og fremst til en rekke avlysninger av både små og store arrangement.

For å nevne noe gikk verdenscupen for kombinert, langrenn og hopp i Holmenkollen for tomme tribuner. Arrangørselskapet Holmenkollen Skifestival AS eies nesten helt og holdent av Skiforbundet.

ALVOR: For Skiforbundets generalsekretær Ingvild Bretten Berg (høyre), her sammen med Kristin Vestgren Sæterøy under en pressekonferanse i forbindelse med verdenscupen i Holmenkollen for en drøy uke siden. Foto: Terje Pedersen / NTB

Amputert ble også Raw Air-turneringen i hopp. Den gikk dels for tomme tribuner, mens rennene i Trondheim og Vikersund ble avlyst.

Avlyst ble også Norgesmesterskapet i flere av forbundets grener. NM-uken på Lillehammer i slutten av mars skulle samle Telemark, aking, bob, badminton, curling, hundekjøring, radiostyrt bil, snowcross, langrenn, hopp, kombinert, freeski, randoneé og alpint.

Junior-VM i alpint i Narvik ble stoppet. Ski-NM for juniorer på Beitostølen det samme.

I tillegg har Skiforbundet inntekter fra engangslisenser i en rekke turrenn og langløpskonkurranser. Men nå i mars har Birken, Skarverennet og Reistadløpet blitt avlyst.

– Så har vi også penger i fond. Aksjemarkedet har gått en vei denne perioden... Så det er flere elementer her, sier Bretten Berg.

Frykter ytterligere stortap av inntekter

Men det er ikke bare realiserte tap som bekymrer generalsekretæren. Det er også knyttet usikkerhet til planlagte inntekter dette året på 20 til 25 millioner kroner.

Bretten Berg ønsker ikke å gå i detalj på hva slags inntekter dette er, men at det er en generell vurdering av inntektsporteføljen for resten av året.

– Men vi går alltid inn i et år med en viss grad av usikre inntekter. Med den situasjonen vi har i samfunnet rundt oss nå, har jo ikke dette blitt noe sikrere, sier Bretten Berg, som deretter bekrefter at deler av dette vil knytte seg til fremtidige sponsorinntekter.

– Svært vanskelig

MÅ TA GREP: Skipresident Erik Røste. Foto: Vidar Ruud / NTB sc

Dagens situasjon gjør at skistyret har besluttet permitteringer av ansatte og full stopp i alle samlinger og reiser inntil videre.

Når det gjelder permitteringene kommer det ifølge Bretten Berg som en følge av at aktiviteten er stoppet. Arbeidsoppgavene er for mange ansatte borte. Det handler ikke om det store inntektstapet den siste drøye uken.

Hvor mange som blir permittert kan ikke generalsekretæren si noe om. Akkurat nå foregår det drøftinger med de tillitsvalgte organene. Etter dette blir det sendt ut permitteringsvarsler.

– Vi er oppe i en svært vanskelig situasjon med store inntektstap som preger oss alle. Det er en helt surrealistisk situasjon hvor en hel verden arbeider med å bekjempe koronaviruset. I dette bildet blir våre utfordringer underordnet, men for skiforbundet er de kritiske. Konsekvensene er store både menneskelig, sportslig og økonomisk, sier skipresident Erik Røste.

Flytter skitinget

De omfattende tiltakene innebærer også direkte konsekvenser for eliteutøverne i forbundet.

Alle reiser og samlinger er stoppet inntil videre. Dette omfatter alle grener og administrasjonen i skiforbundet. For eksempel kommer den første fellessamlingene for langrennsløperne på Sognefjellet i juni måned. Hva som skjer med den er i det uvisse.

KAN FÅ REDUSERT SAMLINGSDØGN: Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug og landslagstrener Geir Endre Rogn, her fra Font-Romeu i Frankrike høsten 2019. Foto: Berit Roald

– Men er det slik at grenene har fått beskjed om at de eksempelvis ikke får dra på samlinger før til høsten?

– Nå jobber alle sportssjefene med å gjennomgå sin del av virksomheten og hvilke følger og konsekvenser koronaviruset får for deres aktivitet. Utgangspunktet slik situasjonen er nå er at all aktivitet stoppet inntil videre, sier Bretten Berg.

I tillegg blir det planlagte skitinget i Ålesund flyttet fra juni til juni 2021.

– Vi mener disse tiltakene skal bidra til at skiforbundet skal være levedyktig når samfunnet på et tidspunkt normaliserer seg, sier generalsekretæren.