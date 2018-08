Skiforbundet gransket kritikk – mener skitopp er habil

Avgjørelsen om hvem som skal være kandidat til det første alpin-VM i Norge noensinne skal tas av styret i Norges skiforbund i høst. Innstillingen fra administrasjonen skal etter planen være klar i oktober.

Det er arbeidet med denne innstillingen som har skapt kontroverser. I vår mente idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner at forbundets generalsekretær, Svein Opsal, er inhabil fordi han er styreleder for både Hafjell Idrett AS og Kvitfjell Idrett AS – altså den ene av de to søkerne.

– Han er klokkeklart inhabil, sa Kjenner i mars.

– Ifølge loven er dermed også alle som arbeider under hans ledelse, det vil si alle ansatte i skiforbundet, også inhabile.

– Viktig med avklaring

Kjenner mente at konsekvensen måtte bli at ingen ansatte i forbundet derfor kunne jobbe med å forberede søknadene.

– Vi har fått det grundig vurdert av både interne og eksterne advokater. De har kommet til det motsatte av Kjenners konklusjon, og funnet ut at jeg ikke er inhabil, sier Opsal selv til NRK nå fem måneder senere.

– Jeg vet ikke hvor stor kunnskap Kjenner har til mine forskjellige roller. Men det var viktig å få en avklaring slik at arbeidet kan fortsette, sier Opsal, som selv skal slutte i jobben 1. oktober.

Skiforbundets advokat Anne-Lise H. Rolland er én av dem som har vurdert Opsal som habil.

Hun mener at selskapene han er leder for – Hafjell Idrett AS og Kvitfjell Idrett AS – ikke vil få fordeler av en eventuell tildeling av et VM i Gudbrandsdalen.

Juristen opplyser at det vanlige er at det opprettes egne VM-selskap i forkant av et VM i Norge, med skiforbundet som eier, uavhengig av hvor VM-et gjennomføres.

– Trenger en streng norm

– Hans verv som styremedlem anses etter mitt syn for å være uproblematisk i habilitetssammenheng, skriver Rolland.

Rolland gir følgende begrunnelse til NRK:

Stein Opsal er styreleder i Hafjell Idrett AS og Kvitfjell Idrett AS. Dette er selskaper som på ingen måte vil få fordeler av en tildeling av VM til Gudbrandsdalen, og anses ikke for å falle innenfor partsbegrepet i habilitetssammenheng. Hans verv som styreleder anses etter mitt syn åpenbart for å være uproblematisk i habilitetssammenheng, både under § 10 (1) og § 10 (2).

Han er videre styremedlem i Hafjell Kvitfjell Alpin AS. Dette selskapet vil potensielt kunne få fordeler, men kun hvis det faktisk blir valgt til å være arrangørselskap for VM i Gudbrandsdalen. Dette er foreløpig rent hypotetisk og det vanlige er at det opprettes egne VM selskap i forkant av et VM i Norge. Det er også vanlig at Norges Skiforbund går inn som eier i et slikt selskap, helt uavhengig av hvor VM-et gjennomføres. Videre har administrasjonen også innstilt på opprettelse av et eget VM-selskap som arrangørselskap i skistyrets møte 9 i perioden 2016-2018. Administrasjonens innstilling er tatt til etterretning av Skistyret.

Hans verv som styremedlem anses etter mitt syn for å være uproblematisk i habilitetssammenheng, både under § 10 (1) og (2). Det er et hypotetisk spørsmål om dette selskapet vil bli valgt til å være arrangørselskap for VM Alpint 2025. Det er i grunn allerede avgjort at det opprettes et eget VM-selskap. Og videre vil det også måtte opprettes et arrangørselskap om det er Narvik kommune som søker. Norges Skiforbund vil da også etter vanlig kutyme gå inn som hovedeier i arrangørselskapet. Jeg kan ikke se at en avgjørelse i saken på noen som helst måte kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Han får videre heller ingen godtgjørelse av selskapet.

NRK har senere spurt om forbundet har tatt høyde for den eventuelle langsiktige gevinsten som kan tilfalle selskapene ved et VM i Gudbrandsdalen.

Selv om selskapene ikke vil være arrangørselskap for mesterskapet, er det grunn til å tro at et eventuelt VM vil medføre økt turisme til Hafjell/Kvitfjell, noe som i tilfelle kan gi økte inntekter.

Skiforbundet arrangerer en rekke mesterskap og konkurranser over hele landet hver eneste sesong. Disse arrangementene kan naturligvis ha betydning for stedet, regionen og anlegget som er involvert, også økonomisk.

For eksempel vil et VM på ski i Trondheim ha stor betydning for mange næringer i hele Trøndelag og Norge. Også her har skiforbundet representanter i styret/selskap og det blir trolig opprettet et VM-selskap på samme måte som i Holmenkollen i 2011.

Stein Opsal ville ikke ha vært den som fatter en beslutning om hvilken kommune som får tildelt VM i alpint. Spørsmålet var derfor kun hvorvidt han var med på å tilrettelegge grunnlaget for beslutningen og eventuelt var inhabil til å gjøre dette. Personlig arbeider han ikke med en utredning av søknadene. Hans eventuelle befatning med saken, er at han leder administrasjonen som utreder søknadene. Om han var inhabil til å fatte beslutningen, ville hans nærmeste underordnede også være inhabil til å fatte beslutningen. Men de kunne fortsatt være med på å tilrettelegge grunnlaget for beslutningen (som i så fall ville ha blitt fattet av en annen enn han). Siden det ikke er han som fatter beslutningen, og han heller ikke selv utreder grunnlaget for beslutningen, blir spørsmålet om habilitet for hans del i denne saken heller teoretisk.

Rolland opplyser til NRK at Skiforbundet har drøftet saken med to eksterne advokater for å kvalitetssikre egne vurderinger. Skiforbundet tar imidlertid selv ansvaret for egne konklusjoner, og kan ikke oppgi hvem de har snakket med.

Skipresident Erik Røste, som er styrelder i Hafjell Nasjonalanlegg AS, vil ikke være involvert i prosessen før avgjørelsen skal tas. Derfor blir hans habilitet ikke vurdert før eventuelt det aktuelle styremøtet, opplyser Rolland.

Opsal har videre som kjent offentliggjort at han slutter som generalsekretær 1. oktober og vil uansett ikke være involvert i prosessen.

Kjenner har gått gjennom skiforbundets argumentasjon, og nå er idrettsjuristen enig med Rolland i det vesentlige.

Han sier at uenigheten går på om Opsal kan få fordeler av sine roller i de ulike selskapene, noe Kjenner mener blir en ren faktavurdering.

– Generelt vil jeg si at inhabilitetsbestemmelsen er blant de bestemmelsene som brytes hyppigst i idretten, spesielt på lagsplan. Derfor bør idrettens overordnede organer, som for eksempel NSF, gå foran i sine egne habilitetsvurderingene og legge en streng norm til grunn i egne avgjørelser, mener Kjenner.