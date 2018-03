Idrettsjurist mener skitoppene er inhabile i VM-avgjørelsen

Både Narvik og Hafjell/Kvitfjell ønsker seg alpin-VM, og nå er det opp til skiforbundet å bestemme hva som skal bli Norges søkerby.

Forrige uke mottok skiforbundet søknadene om VM i alpint fra Narvik og Kvitfjell/Hafjell. Nå skal disse behandles av administrasjonen i Norges Skiforbund, som skal gi en innstilling til skistyret. Deretter skal skistyret avgjøre hvilken av de to søknadene som blir sendt til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Det er bare ett problem. Flere sentrale personer i både administrasjonen og skistyret har åpenbare koblinger til Hafjell/Kvitfjell.

Sjekk denne listen (kilde: proff.no):

Generalsekretær Stein Opsal er kontaktperson i Hafjell Idrett AS, styreleder i Kvitfjell Idrett AS, styreleder i Hafjell Idrett AS og styremedlem i Hafjell – Kvitfjell Alpin AS.

Assisterende generalsekretær Ingvild B. Berg er styremedlem i Hafjell Nasjonalanlegg AS.

President i Norges Skiforbund Erik Røste er styreleder i Hafjell Nasjonalanlegg AS.

Visepresident i Norges Skiforbund Eva Tine Riis-Johannessen er nestleder i Alpin Hafjell-Kvitfjell AS.

Leder i alpinkomiteen Ola Evjen er styreleder for alpint og styremedlem i Kvitfjell Idrett AS.

Mener de er klokkeklart inhabile

TYDELIG: Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dette får idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til å konkludere med at ingen av de nevnte personene er egnet til å vurdere VM-søknadene.

– Etter min oppfatning er det klokkeklart at de personene du nevner er inhabile til både å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse og delta i selve avgjørelsen, slår Kjenner fast.

Han mener at skitoppenes ulike funksjoner og verv i Kvitfjell/Hafjell gjør dem til en part i saken i lovens forstand, og at de derfor ikke kan behandle søknadene på noen som helst måte.

– Må finne andre egnede personer

Kjenner er også tydelig på at generalsekretær Opsal er inhabil, noe som i tilfelle gjør at VM-søknadene definitivt ikke kan behandles av skiforbundets administrasjon.

– Generalsekretæren er inhabil. Han kan derfor ikke «tilrettelegge grunnlaget for avgjørelsen», slik det står i § 2–8 (1). Han kan med andre ord ikke forberede saken for styret. Merk at inhabilitet i administrasjonen smitter nedover i systemet. Når generalsekretæren er inhabil, er også alle hans underordnede i administrasjonen inhabile, påpeker idrettsjuristen.

Kjenner mener dette innebærer at administrasjonen ikke kan komme med sin innstilling til skistyret, slik skiforbundet planlegger.

– Norges Skiforbund må kort og godt finne andre egnede personer som kan tilrettelegge saken i forkant av behandlingen i skistyret, oppsummerer Kjenner, før han understreker at inhabilitet i styret ikke smitter på samme måte som det gjør i administrasjonen.

De gjenværende habile styremedlemmene kan altså behandle saken, selv om president Røste, visepresident Riis-Johannessen og styremedlem Ola Evjen ifølge Kjenner er diskvalifisert.

Skiforbundet ser det ikke som en problemstilling

Generalsekretær Opsal avviser at det er habilitetsproblemer i den aktuelle saken.

– Det ser jeg ikke som en aktuell problemstilling i det hele tatt, konstaterer han overfor NRK.

– For det første vil innstillingen til skistyret være en grundig evaluering – også ved ekstern ekspertise. Jeg ser bort fra det som en problemstilling. Vi skal gjøre en grundig og god jobb og vurdere de to kandidatene helt objektivt, gjentar Opsal.

Noen dager etter NRKs intervju med generalsekretæren, publiserte skiforbundet følgende redegjørelse på sine nettsider:

– Skiforbundet har de siste dagene fått flere spørsmål om at forbundet har styreplasser i Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg og i Hafjell Nasjonalanlegg AS. Bakgrunnen for dette er at det er dannet selskaper med kommunene for å være berettiget offentlige milder (spillemilder) til nasjonalanleggene. Det er en forutsetning fra Kulturdepartementets side for å kunne få status som nasjonalanlegg i kommersielt drevne anlegg. Etter at et nytt skistyre er valgt i juni, skal det oppnevnes hvem fra Norges Skiforbund som skal sitte i disse styrene i kommende to års periode. I tillegg skal det også oppnevnes medlemmer til styret i Hafjell Kvitfjell alpin AS. Men vi kan allerede nå informere om at ingen av skistyrets medlemmer som skal være med å ta den endelige avgjørelsen om VM-søknaden, er aktuelle styrekandidater i Sameiet Kvitfjell Nasjonalanlegg eller Hafjell Nasjonalanlegg AS.

Overbeviser ikke Kjenner

Denne tilleggsinformasjonen overbeviser imidlertid ikke Kjenner.

– Frem til nytt skiting og/eller nye generalforsamlinger i AS-ene med valg av nye personer i de aktuelle rollene, er situasjonen som tidligere beskrevet, både for administrasjonen og styret i Norges Skiforbund, innleder idrettsjuristen med.

Videre forklarer han at dersom det blir nye styremedlemmer i AS-ene, men samme rollefordeling internt i skiforbundet, må et annet rettslig grunnlag vurderes.

– Da blir vurderingen om det er «andre særegne forhold» som nevnt i NIFs lov § 2-8 (2) som kommer til anvendelse. Forutsetningen for at § 2-8 (2) kommer til anvendelse er at disse særegne forholdene er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. At vedkommende nylig har vært styremedlem, er et slikt særegent forhold. Nærhet i tid er også et relevant forhold, likeledes at vedkommende har hatt en så sentral stilling som styreleder eller styremedlem, redegjør han.

Kjenner mener at man i slike vurderinger må vise varsomhet med å erklære seg habil.

– Husk også at forholdene i norsk idrett på ledernivå er små og tette, med de konsekvenser det medfører. Jeg mener at etter en helhetsvurdering taler de fleste og tyngste momenter for inhabilitet, konkluderer Kjenner, og legger til:

– Idretten har ingen stolt historie å vise til når det gjelder anvendelsen av inhabilitetsregelen. Denne saken er en gylden mulighet for idretten, og skisporten i særdeleshet, til å vise respekt for inhabilitetsregelen.

Opsal lover gjennomgang

Opsal svarer slik når NRK konfronterer ham med Kjenners vurderinger:

– Over påske skal Norges Skiforbund ha en gjennomgang knyttet til dette temaet, også når det gjelder administrasjonen. Vi ønsker naturligvis å være svært ryddige i prosessen. Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer rundt dette nå, men det er naturlig å se på alle problemstillinger og derfor skal vi ha den nevnte gjennomgangen. Det er viktig å understreke at arbeidet med søknadene ikke har startet, og at man også vil benytte ekstern, uavhengig ekspertise i prosessen.

Skipresident Erik Røste skriver i en SMS at spørsmål om prosessen må rettes til generalsekretær Opsal eller arrangementssjef Terje Lund.

Narvik håper på rettferdig avgjørelse

Rune Edvardsen, ordfører i Narvik, håper på en rettferdig avgjørelse til tross for bindingene mellom sentrale personer i skiforbundet og Narviks motkandidat.

– Det vi er opptatt av, er at det blir en så rettferdig avgjørelse som mulig, og at den er basert på fakta. Vi mener at vi har levert en veldig god og detaljrik søknad, sier Edvardsen.

– Jeg mener at den som har den beste søknaden bør vinne, avslutter han.