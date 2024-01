– Aleksander har fått skulderen ute av ledd, og et kutt i leggen. Han har ingen brudd, men er forslått. Kilde er i gode hender på sykehuset i Bern, forteller alpinlandslagets lege Marc Jacob Strauss i en pressemelding.

Han forteller at Kilde ble operert på sykehuset i Sveits lørdag kveld etter det brutale fallet under utforkonkurransen i Wengen lørdag.

– Ytterligere og mer detaljert informasjon om skadene vil bli gitt senere. Kilde vil være tilgjengelig for media på et senere tidspunkt.

Kilde har selv lagt ut bilder fra sykesengen sammen med kjæresten Mikaela Shiffrin. På bildet ser man Kilde forslått i ansiktet med den ene armen i fatle.

– Jeg er her og blir tatt vare på av selveste Mikaela Shiffrin. Har blitt lappet sammen. Tusen takk for alle meldingene. Jeg er veldig takknemlig for alle kjærlige og støttende ord. Denne sporten kan være brutal, men jeg elsker den fortsatt, skriver Kilde, og avslutter med at han vil dele mer på et senere tidspunkt.

Aleksander Aamodt Kilde mister kontrollen, og faller stygt i Wengen Du trenger javascript for å se video. Aleksander Aamodt Kilde mister kontrollen, og faller stygt i Wengen

Flere stjerner har kommentert på Instagram-innlegget til Kilde. Aksel Lund Svindal skriver at «kongen kommer straks tilbake» mens både Johannes Thingnes Bø og Kjetil Jansrud også har lagt igjen en hilsen.

Flere stygge fall

Oppdateringen fra Skiforbundet kommer dagen etter at Norges store alpinstjerne falt stygt i Wengen. Kilde dundret inn i sikkerhetsnettet under utforrennet og ble liggende lenge med store smerter.

LÅ LENGE: Lørdagens utforrenn ble satt på vent i hele 28 minutter mens Kilde mottok behandling og etter hvert ble fraktet bort med helikopter. Foto: CLAUDIA GRECO / Reuters

Etter å ha fått medisinsk behandling i bakken ble 31-åringen fraktet i helikopter til sykehuset i Bern.

Det kom lite informasjon om tilstanden til Kilde lørdag. Alpinsjef Claus Ryste var ordknapp og sa kun følgende til NRK etter fallet:

– Han er på vei til sykehus. Vi vil gi ut mer info når vi har bedre oversikt på status. Det vil ta litt tid.

Til Viaplay sa han «at det ikke blir verre» enn slike fall:

– Jeg har sett mange stygge fall, men man blir ordentlig preget. Det er baksiden av medaljen i idretten vår. Det er krevende.

– Håper det er siste gang

Kilde var ikke den eneste norske som ramlet i sitt utforrenn lørdag. I kvinnenes utfor gikk Kajsa Vickhoff Lie i sikkerhetsnettet etter å ha hoppet for langt.

Her faller hun stygt Du trenger javascript for å se video.

Både kvinner og menn har fått et ekstra verdenscuprenn denne uken som følge av tidligere utsatte renn.

At Wengen-utforen, som er den lengste utforen i løpet av sesongen med over to og et halvt minutts løpstid, kjøres to ganger har fått flere til å reagere.

Flere utøvere, lagledere og eksperter til orde mot det tøffe rennprogrammet.

– Jeg håper dette er siste gang, aldri igjen tre renn på rad, kunne man høre Marco Odermatt si på Viaplays sending, da kameraene passerte lederstolen.

Den sveitsiske superstjernen, som vant lørdagens renn, var blant flere som reagerte på at det ble kjørt tre fartsrenn på rad i Wengen.