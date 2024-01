Kritikken hagler mot «farlig» program: – Aldri igjen

– Jeg håper dette er siste gang, aldri igjen tre renn på rad, kunne man høre Marco Odermatt si på Viaplays sending, da kameraene passerte lederstolen.

Den sveitsiske superstjernen, som vant lørdagens renn, er blant flere som reagerer på det tette programmet i Wengen, med tre fartsrenn på rad.

NRK har kontaktet Det internasjonale skiforbundet (FIS) for å få svar om kritikken fra utøverne, men har foreløpig ikke fått svar.

Aleksander Aamodt Kilde, som i tillegg har vært småsyk denne helgen, falt stygt i den siste svingen inn mot målhenget lørdag.

– Følelsen i kroppen i dag er selvsagt at det er for mye. Også på grunn av at det er ikke bare Aleks i dag. Kanskje har vi gått over grensen. Vi ønsker ikke disse skadene, så vi må gjøre alt vi kan for å unngå de, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

Fredag var det franske Alexis Pinturault som falt stygt. Også han måtte fraktes bort med helikopter.

– Totalbelastningen er stor

Ryste mener det er flere aspekter enn at traseen i Wengen er lang. Utforen er den lengste i alpinsirkuset.

– I Wengen er traseen lang, men det andre aspektet er at det er det et av de aller grommeste rennene å vinne. Det er der de bruker mest energi på å prøve å vinne. «Bib draws», intervjuer med pressen osv. ... Totalbelastningen er stor. Sånn er det i Wengen, Garmisch, Kitzbühel. Så putter man inn et ekstrarenn og det har det vært diskusjoner på før blir for mye, sier Ryste.

NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth måtte snu seg bort da Kilde gikk i bakken tidligere lørdag. Også hun reagerer på det tette programmet. Hun er bekymret for utøvernes ve og vel.

KRITISK: NRKs alpinekspert Nina Haver-Løseth. Foto: Ole Kaland / NRK

– Regelverket er en ting, men jeg tenker mer på totalbelastningen som utøverne har. Det er mye avlysninger og det blir satt inn ekstrarenn. Kan man unngå det, kan man ta ned totalbelastningen også på utøverne. Med normalt program er det stor nok påkjenning, sier Haver-Løseth, og legger til:

– Det er det man skal stille spørsmål ved.

Også flere av Kildes konkurrenter reagerte på belastningen som følger av tre fartsrenn i Wengen.

– Det er blandede følelser etter Alexis og Aleksander i dag. Det er tredje rennet på rad, jeg synes det er for mye for oss fysisk. Det er for utfordrende. Aleksander er den sterkeste fyren og gikk ut rett før mållinjen. Det er ikke bra eller normalt, sier franske Cyprien Sarrazin til Viaplay.

Odermatt ble bedt av Viaplay om å forklare «aldri mer»-utsagnet.

VANT: Marco Odermatt vant lørdagens renn i Wengen, men var ikke like fornøyd med alt. Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Det er årets tøffeste løype. Vi trenger ikke ha tre renn her. Sikkerheten og helsen til løperne må stå øverst. Jeg håper at vi ikke får se så mange fall igjen, sier Odermatt til Viaplay.

– Wengen er den lengste løypa – det tar mye energi og det er lange dager. Vi får ikke tid til å hvile, sier Dominik Paris, som kom på tredjeplass i lørdagens utforrenn.

– Veldig rart

Adrian Smiseth Sejersted kjørte sin beste utfor noensinne i Wengen, men var sterkt preget etter lagkameratens fall.

Men kritikken mot rennprogrammet er han ikke enig i.

– Det synes jeg var veldig rart å høre. Den første superkombinasjonen er en runde på en dag. Vi kjører gjennomkjøringer og så masse renn. Jeg synes det var litt rart. Jeg er superhappy for tre renn her i hvert fall, sier Sejersted til Viaplay.