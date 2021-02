Etter å ha fått kritikk for manglende bidrag til parautøvere, har nå Norges idrettsforbund tatt grep. Nå får parautøvere 100 000 kroner hver i stipend fra NIF. Det er samme beløp som funksjonsfriske utøvere får. Det meldte Dagbladet onsdag.

– Alle gjør feil og nå har de innrømmet at de tok feil i denne saken ved å avfeie en hel gruppe, sier roer Birgit Skarstein og fortsetter:

– Det er greit å gjøre feil, men det er ingen skam å snu. Jeg er veldig glad for at Olympiatoppen har snudd i denne saken, sier Skarstein.

Hun inviterer nå Olympiatoppen til å være med i treningshverdagen til parautøverne.

– Jeg forventer, som en paralympisk toppidrettsutøver som satser for fullt mot Tokyo, at de setter seg inn mot den virkeligheten vi lever i. At de setter seg ned, leser seg opp, oppsøker miljøene og lærer om hvordan hverdagen vår er, oppfordrer Skarstein.

Ut mot Olympiatoppens kunnskap

Parautøvere har også gjerne store utgifter som må brukes på for eksempel rosete og skikjelke. Her strekker ikke stipendet til, mener hun.

– Vi er kjempeheldige som har Stiftelsen VI som har kommet på banen med et toppidrettsstipend. Men det skal dekke utgifter som vi har fordi vi er parautøvere, og som olympiske utøvere ikke har, mener Skarstein.

Men Skarstein er også kritisk til holdningene til NIF og Olympiatoppen. Hun mener at de ikke har nok kunnskap om paraidrett.

– Jeg trodde de hadde fingrene på pulsen og visste hva det innebar for oss utøverne. Men nå viser det seg at de ikke har det, og ikke vet ganske grunnleggende hvor store utgifter vi selv må dekke, hvor mye rigg og organisering vi må håndtere, sier Skarstein.

– Helt fantastisk

Daglig leder i Stiftelsen VI, Knut Nystad, er veldig fornøyd med grepet NIF har tatt.

– Det er helt fantastisk. Det viser at å ta opp saken er viktig for den gruppen vi jobber for. Vi mener at alle som skal konkurrere må behandles likt, sier Nystad til NRK.

JUBLER: Daglig leder i VI, Knut Nystad, er fornøyd med at Olympiatoppen tar grep. Foto: Terje Pedersen / NTB

Til tross for at parautøvere får lik støtte som funksjonsfriske utøvere, har fortsatt Stiftelsen VI trukket seg fra avtalen med NIF. Nystad sier det er en dialog på gang, men han kan ikke kommentere den ytterligere.

Tore Øvrebø, toppidrettssjef i Olympiatoppen, har ikke svart på NRKs henvendelser.

– NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både en Olympisk og en Paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde, sa Øvrebø i en pressemelding lørdag.

Nystad viser også til at dette ikke bare handler om økonomi.

– Dette er en god start. Men det handler også om holdninger og verdier. Vi jobber for å gi like mulgihtere for å prestere – enten du deltar i OL eller PL, sier han.

– Skarstein mener at Olympiatoppen ikke har nok kunnskap om paraidrett. Hva tenker du om det?

– Jeg tror det er viktig å lytte til henne. Det er hun som driver med idretten og kan den. Jeg jobber kun i stiftelsen, men det er viktig å lytte til de som har kompetansen.

Bordtennisforbundet jubler

Skarstein mener at stiftelsens støtte ikke strekker til, med tanke på at hun har en del utgifter som er helt nødvendig for parautøvere.

– Det er helt absurd at bare fordi vi skal til et Paralympics, som går en måned etter OL, så er det diskvalifiserende for å få koronastøtte fordi vi får et stipend som dekker ekstraordinære utgifter, som andre utøvere ikke har. Det argumentet faller for sin egen urimelighet, sier hun.

Generalsekretær Bengt Paulsen i Norges Bordtennisforbund hadde akkurat fått beskjed om kuvendingen da NRK ringte.

– Dette betyr at det blir enda mer optimalisering og bedre vilkår for våre parautøvere, sier Paulsen til NRK.

– For oss er det bra at våre utøvere får enda bedre muligheter til å konsentrere seg om Tokyo-OL. Det gjør hverdagen enklere for våre parautøvere. Det gir også en psykologisk effekt. De føler seg verdsatt og likestilt, fortsetter Paulsen.

Fikk 125 millioner

Da idrettsforbundet mottok 5,5 millioner fra Kulturdepartementet, ble det bestemt at de skulle fordeles på 55 funksjonsfriske utøvere, mens parautøvere fikk ingenting. Det fikk Stiftelsen VI, med Kjell Inge Røkke i spissen, til å reagere.

Det endte altså med at stiftelsen trakk seg fra samarbeidet. Stiftelsen bidro med 125 millioner kroner over fem år. I styret finner man blant annet Birgit Skarstein, prinsesse Märtha Louise, Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal og Therese Johaug.

Skarstein påpeker at det brukes flere 100 000 på utstyr som er helt nødvendig for parautøvere på toppnivå.