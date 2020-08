NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener mangelen på store navn på damesiden må lede til en intern debatt i forbundet.

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen mener programmet de siste ukene har vært altfor tøft og ambisiøst, mens en totalt utslitt Sindre Bjørnestad Skar synes løperne må tåle det og skylder publikum at de stiller.

KRITISK: NRK-ekspert Torgeir Bjørn, her avbildet på jobb sammen med kommentatorkollega Jann Post. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

På herresiden har startfeltene vært bortimot fulle – og stjernene har fullført hele programmet. Selv om Johannes Høsflot Klæbo & co. kommer rett fra samling.

– Deltakelsen på damesiden er betenkelig. Det har vært en lang konkurransepause siden den tremila i Holmenkollen 7. mars. Den pausen varer frem til Beitostølen i november. Det er over åtte måneder uten konkurranser. Da mener jeg det er fornuftig å prioritere rulleskikonkurranser som Blinkfestivalen (i begynnelsen av august) og Toppidrettsveka, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Ikke greit at omfanget er så stort

Bjørn peker på to spesielle grunner til akkurat det. Nemlig profileringen av langrenn, en sport han mener er avhengig av den oppmerksomheten den får og som ifølge ham ikke står så sterkt som mange tror.

For det andre mener han at å legge inn en bolk med tøffe konkurranser nå gir noen av de beste svarene utøverne kan få med tanke på å justere kursen inn mot sesongstarten i november, spesielt når konkurranseavbrekket har vært så langt som det har vært.

– Når man først har kommet dit at flere er slitne og ikke responderer på trening, er syke eller skadet, så er det riktig å stå over. Poenget er at man bør prioritere disse konkurransene så høyt at man sørger for å være uthvilt for å få topp utbytte av konkurransene.

– Er det for dårlig av enten utøvere eller ledere?

– At en og annen blir syk, skadet eller sliten, er ikke til å unngå. Topputøverne ligger på grensen. Men det er ikke greit at omfanget er så stort som nå. Det er for mange frafall på damesiden. Det bør de diskutere nøye internt hvordan de kan løse bedre, er den klare dommen fra NRKs ekspert.

DAMELANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet under Blinkfestivalen tidligere i sommer. Foto: Carina Johansen

– Har ikke vært bra

Konfrontert med kritikken, svarer damelandslagstrener Ole Morten Iversen at de har forsøkt å ta hensyn til begge rulleskihelgene i sine planer. Han mener for eksempel Johaug vanligvis hadde klart det vanlige treningskjøret sitt i et normalt år og dermed også Toppidrettsveka, men at det denne sesongen har vært «et eller annet» og skistjernen har vært for ivrig.

– Og sånn i ettertid må jeg være ærlig å si at det vi sa ja til å være med på er for ambisiøst. Det vi har gjort i august har ikke vært bra for målet vårt om å gå fort til vinteren, sier han.

– Hva tenker du på da?

– At alle skal gå Blinkfestivalen og Toppidrettsveka med ni dagers mellomrom. Vi visste hva vi sa ja til den gangen, og vi vet betydningen med TV-tid og arrangører, men i ettertid mener jeg vi må ha større avstand mellom arrangementene. Det ble en for tøff periode for mange. Men vi visste hva vi gikk til og det er en erfaring vi tar med videre, sier Iversen – og legger til at han snakker på vegne av seg selv og utøvergruppen.

Men ikke alle deler det synet.

– Se lenger enn sin egen nesetipp

Sindre Bjørnestad Skar endte på en 14. plass i Toppidrettsveka til slutt. Langt bak vinner Erik Valnes.

IKKE PÅ SITT BESTE: Sindre Bjørnestad Skar, her under den 15 kilometer lange intervallstarten i Granåsen lørdag. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Han sier han har følt seg totalt råtten og blytung i beina. Han har, som resten av herrelandslaget, vært med på en treningssamling i Steinkjer i perioden mellom Blinkfestivalen og Toppidrettsveka.

Det har med andre ord vært tøft å gjennomføre tre konkurranser på Hitra torsdag, i Aure fredag og Trondheim lørdag. Han svarer slik når NRK forteller av trener Iversen mener konkurransene er lagt opp for ambisiøst.

– Hadde vi ikke fått beskjed om dette programmet i forkant, så hadde det vært for tøft. Men jeg har jo visst dette en god stund. Og når hundrevis av folk arrangerer dette frivillig for oss, så skal det bare mangle at vi stiller. Så kan vi heller svelge at vi ikke viser oss fra vår aller beste side. For jeg viser meg ikke fra min beste side. Men vi må tåle å ikke være på topp, slår han fast overfor NRK.

– Den tankegangen tenker du kunne vært mer tilfelle av på damesiden?

– Ja, man må se lengre enn sin egen nesetipp. Det høres flåsete ut. Men man må ikke gå 110 prosent hver eneste konkurranse.

– Er det sånn at du er kritisk til det?

– Det er synd. Vi har visst dette så lenge i forkant. Da går det an å legge opp opplegget etter det.

– En dugnad

Allroundtrener på herresiden, Eirik Myhr Nossum, sier at laget hans nesten ikke har hatt noen markedsoppdrag siden sesongen startet i april. Kun ett for én samarbeidspartner.

I tillegg har de med unntak av én fellessamling i Steinkjer denne uken, kun hatt samlinger på hjemstedene til utøverne. Det har med andre ord vært svært lite strevsomt å være skiløper det siste snaue halvåret.

Nossum forteller derfor at laget hans har tenkt at rulleskikonkurransene er «ekstremt viktige». Det bekrefter sprintlandslagstrener Arild Monsen i målområdet i Granåsen.

LANDSLAGSTRENER: Sprintsjef Arild Monsen, her avbildet under Toppidrettsveka. Foto: Ole Martin Wold / NTB sca

– Vi visste jo dette, det er en dugnad. Det kunne vært mer optimalt, men vi har tatt høyde for at dette ville komme og trodde det ville være så og så hardt. Og la det til grunn for opplegget – og det har gått fint.

Han mener Ole Morten Iversens mening får står for hans regning.

– Vi har berget fint på det. Og gutta er godt fornøyd og skjønner at det ble sånn dette året her. Vi ønsker ikke en så tett Blink og Toppidrettsveka neste år, men vi har innordnet oss til det, sier Monsen.