Blant dem er det aller største navnet, nemlig Therese Johaug. Skiforbundet begrunner forfallet til Johaug slik:

«Johaugs treningsbelastning har i sommer vært for høy, og hun må ha en lettere treningsperiode for å få tilbake tilstrekkelig med overskudd. Hun har ikke respondert som forventet på treningsøktene de siste dagene, og har i samråd med trener og helseteam besluttet at hun ikke kan delta i rulleskirennene denne uka. Hun stiller følgelig heller ikke på kvinner elites treningssamling i Meråker i etterkant av Toppidrettsveka.»



– Det blir nok «rart» for meg å ikke delta på Toppidrettsveka som jeg har konkurrert i så mange ganger og hatt stor glede av, sier Therese Johaug i forbundets pressemelding, og legger til at hun nå må lytte til kroppen og justere belastningen for å komme tilbake i normalt gjenge.

– Jeg tror ikke hun liker situasjonen

NRKs langrennskommentator, Jann Post, er på plass på Hitra der Toppidrettsveka starter torsdag. Han slår fast følgende etter beskjeden fra Johaug:

– Det er uvanlig at Johaug ikke stiller på rulleskirenn eller treningssamling hvis hun er frisk i en slik periode. Jeg tror ikke hun liker den situasjonen. Men jeg er ikke bekymret. Hun trener såpass mye, og ligger såpass grensen til tider, at det kanskje bare er roligere trening som skal til. Jeg hadde ikke jublet ennå hvis jeg var svensk, sier han.

LANDSLAGSTRENER: Ole Morten Iversen, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Carina Johansen

– En grense for henne også

Landslagstrener Ole Morten Iversen har følgende vurdering av situasjonen:

– Det har blitt for mye. Det er en uvant følelse for henne. Hun er vant til at ting går på skinner og at hun ikke har noen grenser. Det har vært for tøft i juli og august. Det er en del funn som tilsier at nok er nok for henne også. Og en viktig pekepinn for Therese – at det er en grense for henne også.

– Hva mener du med objektive funn?

– Det er tester som løping på mølla, fysioterapeut og muskelstatussjekk, sammen med hennes følelse. Så har det blitt for mye en periode. Mitt råd til Therese var at «nå tar du en skikkelig rolig uke, med ekstremt mye mindre trening enn du er vant til». I det bildet sa jeg også at det er uaktuelt å gå renn og reise på samling.

– Man kan jo lure på hvorfor det skjer. Jeg tror det er fordi Therese ikke er vant til det. Hun er vant til at alt fungerer, at ting ikke er hundre prosent er uvant for henne. Det er antakelig nyttig å få en påminnelse om at det er en grense for henne også, sier Iversen.

FORKJØLET: Heidi Weng, her under Blinkfestivalen tidligere i sommer. Foto: Carina Johansen

Haga, Weng og Falla ute

Heidi Weng er forkjølet, mens Maiken Caspersen Falla ikke er å finne i startlistene på grunn av en overbelastning i øvre del av ryggen. Heller ikke Ragnhild Haga stiller til start fordi hun i samråd med trenerne må justere treningsbelastningen etter en sommer med høy belastning.

Samtlige forfall kommer altså dagen før det hele starter med intervallstartløp på Hitra torsdag. Toppidrettsveka fortsetter for øvrig med sprint i Aure og intervallstart i Granåsen lørdag.

BLANT FAVORITTENE: Helene Marie Fossesholm, her under Blinkfestivalen tidligere i sommer. Foto: Carina Johansen

Bare fire av ti landslagsutøvere på dameside

Fra før av er det kjent at Ingvild Flugstad Østberg er i opptrening etter sitt andre tretthetsbrudd, mens Lotta Udnes Weng er ute med brudd i skulderen.

Dermed er det kun Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Helene Marie Fossesholm og Tiril Udnes Weng som stiller fra landslaget.

Med andre ord fire av totalt ti utøvere.

Øvrige som har kommet seg gjennom nåløyet og får konkurrere i det allerede amputerte startfeltet på grunn av koronasituasjonen, er følgende utøvere i kvinneklassene:

Hedda Østberg Amundsen, Kristine Stavås Skistad, Mathilde Myhrvold, Tiril Liverud Knudsen, Anne Kjersti Kalvå, Martine Lorgen Øvrebust, Hanne Wilberg Rofstad, Kathrine Harsem og Magni Smedås.

PS: Skiforbundet melder også om enda flere forfall. Marte Mæhlum Johansen og Julie Myhre stiller heller ikke til start i dameklassen. Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl og NM-sprintvinner Ansgar Evensen er ikke med i herreklassen.