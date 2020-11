– Det står at de gir en liten klovn fra Grenland med litt løse skuldre muligheten i Finland, sa Gunnulfsen til NRK i det han leste uttaket på forbundet sider.

Der ble det i dag bekreftet i en pressemelding at helgens vinner av 15 kilometeren er klar for verdenscupåpningen.

– Jeg har ikke ord egentlig, takk for at jeg får muligheten. Jeg føler selv at jeg fortjente det. Det var ikke på sin plass, for vi vet at veien inn til Ruka er veldig tung for oss som står utenfor landslaget, det er nesten umulig. Det hadde jeg aldri trodd, fortsatte 27-åringen.

– Ekstremprestasjon

Lørdag henviste han Johannes Høsflot Klæbo til andreplassen og Hans Christer Holund til tredjeplassen.

Før den nasjonale åpningen på Beitostølen var landslagstrener Eirik Myhr Nossum klar på at de ville prioritere eliteløperne. Langrennssjef Espen Bjervig forteller at det prinsippet står, men at de ikke kom utenom Gunnulfsen denne gangen.

KLARSIGNAL: Langrennssjef Espen Bjervig er klar på at Gunnulfsen måtte med til Ruka etter åpningen på Beitostølen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi sier at vi i utgangspunkt skal prioriteter eliteløperne, og det har vi gjort. Men når vi får en ekstremprestasjon som på klassiskrennet, da vurderer jeg det dit hen at en sånn må vi ha med, sier Bjervig til NRK.

Samtidig er han klar på at Gunnulfsen ikke er et uskrevet blad, og minner om åttendeplassen fra femmila i Kollen for noen sesonger tilbake.

Og hovedpersonen selv har troen før han setter seg på flyet til Finland:

– Er du Norges sterkeste kort på 15 kilometeren i klassisk til helgen?

– Den praten kan jeg heller ta med det klokken 16–17 på ettermiddagen. På lørdagen som var, så var jeg det, men det er en ny dag til lørdag og ikke minst fredag, sier 27-åringen.

– Steg to er å levere

Den siste plassen til Ruka på herresiden gikk til Sindre Bjørnestad Skar. Av eliteløperne fikk blant andre Didrik Tønseth ikke plass på laget.

Og selv om det er mye rutine i troppen som reiser til sesongens første verdenscup, tror den ferskeste av dem at det blir spesielt for alle i koronaåret 2020.

EKSTREM: Langrennssjef Bjervig beskriver Gunnulfsens 15 kilometer på Beitostølen som en ekstremprestasjon. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De sier jo at det er alltid annerledes å være førstereis på en sånn tur. Men sånn jeg ser det er det nesten 20 førstereis som drar på tur, for det her blir noe helt annet enn de har vært med på og, sier Gunnulfsen og fortsetter:

– Jeg har klart å komme meg til Kuusamo (også kjent som Ruka, red.anm), det er steg én. Steg to er å levere i Kuusamo, så jeg skal bort dit å gjøre den jobben jeg gjorde på lørdag.

Rennene i Ruka starter førstkommende fredag med sprint, før det er distanserenn lørdag og søndag.