Sjögren hentet EM-råd fra Lagerbäck

Lagerbäck hadde vært landslagssjef for Sverige, Nigeria og Island før han tok over Norge 1. februar.

Til sammen har han erfaring fra hele sju EM- og VM-sluttspill.

VIKTIG: Norge- og Lyon-spiss Ada Hegerberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samtidig meldte Sjögren overgang til landslagsfotballen etter sterke resultater med svenske klubblag.

– Jeg tror det er viktig å være bevisst på at man ikke skal utvikle og endre på for mye. Da kan det bli en «backlash». Det er vel det jeg har lært gjennom ulike sluttspill, sier Lagerbäck til NRK.

– Fare for at man vil for mye

Sjögren har rukket å gjøre noen endringer, blant annet ved å legge om til 4-3-1-2, men om endringene har vært for store, vil kun tiden vise.

Lagerbäck er likefullt klar på at man ikke bør være for ambisiøs under et mesterskap.

– Jeg pleier å si at man skal være ambisiøs, men ikke overambisiøs, sier den erfarne landslagstreneren.

Han utdyper:

– Når man kommer til et sluttspill er det den eneste gangen man får samlet et landslag over lang tid, og da vil man nå så langt som mulig. Da gjelder det å finne en balanse mellom utvikling, trening og fritidsaktiviteter, sier Lagerbäck.

– Jeg tror det er en fare for at man vil for mye når man er samlet på denne måten over lang tid, sier han.

– Det følger jeg

Kombinasjonen trening og fritid er blant rådene Lagerbäck har gitt direkte til Sjögren.

Rådet vil Sjögren også følge.

– Jeg har stilt enkelte spørsmål om mesterskapet siden det er mitt aller første, og han har erfaring fra en rekke mesterskap. Han ga meg en del råd som blant annet å tilpasse treningsbelastningen, slik at vi har pigge spillere. Det rådet følger jeg. Vil vil ta litt fri og ikke trene for mye, rett og slett, sier Sjögren.

Mens de norske gutta må se fremover mot et eventuelt EM-sluttspill i 2020, åpner de norske kvinnene mot vertsnasjonen Nederland førstkommende søndag.

Norge skal ha gode sjanser for å ta seg videre fra gruppespillet, hvor også Danmark og Belgia venter.

Regjerende mester Tyskland og Frankrike er de største EM-favorittene.

– Jeg har fulgt litt med, ikke live, men jeg har sett noen kamper på TV. Jeg kan for lite om de andre landslagene og er ingen ekspert. Men er alle spillerne friske og alt fungerer, så tror jeg at de har en brukbar sjanse, sier Lagerbäck.