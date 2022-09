Sjekk den uvanlege ekstrajobben til landslags-kometen

US Open-exit for Williams-søstrene

Serena og Venus Williams gikk ut i første runde av doubleturneringen i US Open torsdag. Det tsjekkiske paret Lucie Hradecká og Linda Nosková ble for sterke og vant i to strake sett (7-6, 6-4).

Søstrene har vunnet 14 Grand Slam-titler i double og bestemte seg for å spille sammen én siste gang etter at yngstesøster Serena (40) mer enn antydet at hun vil legge opp i høst. Det var første gang de spilte sammen siden Roland-Garros i 2018.

Serena Williams er fortsatt med i singleturneringen. Hun ble klar for tredje runde etter å ha slått ut verdenstoer Anett Kontaveit fra Estland.