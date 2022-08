Riise vraker kjente landslagsprofiler i sin tropp: – Tungt å få den beskjeden

Avis: Qatar utviste migrantarbeidere etter protest

Qatar har arrestert og deretter utvist migrantarbeidere som protesterte mot at de ikke fikk betalt av sine arbeidsgivere, skriver Washington Post. Qatar er vertskap for fotball-VM om tre måneder.

Minst 60 arbeidere ble arrestert for å ha deltatt i en protest, ifølge Equidem, som er en London-basert arbeidsrettighetsorganisasjon.

Noen av demonstrantene, som kom fra land som Nepal, Bangladesh, India, Egypt og Filippinene, skal ikke ha fått utbetalt lønn på syv måneder, ifølge organisasjonen, som opplyser at de som deltok i protesten siden ble sendt hjem av myndighetene.

En representant for Qatar sier i en uttalelse til avisen at demonstrantene hadde blitt arrestert for brudd på offentlige sikkerhetslover og at hendelsen var under etterforskning.