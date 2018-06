Sjekk Belgias drømmescoring

Myggtrøbbel før Englands VM-åpning

England VM-åpner mot Tunisia i kveld, men vertsbyen Volgograd er full av plagsomme insekter, noe som skaper trøbbel i oppkjøringen. Ifølge The Guardian er mengden så stor at både media og supportere sliter, og Sky Sports ble nødt til å avbryte en intervjuseanse på grunn av heftige insektsangrep. Byens VM-stadion ligger rett ved elva Volga, og myggtettheten skal være enda større der. Det førte til at NRK-ekspert Lise Klaveness måtte veive bort de plagsomme insektene etter et intervju på banen før kveldens kamp.