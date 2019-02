Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

26-åringen fra Geilo skjøt ti treff, og det ble en sekundstrid mellom nordmannen og franske Simon Desthieux på sisterunden. I mål var Christiansen knappe 1,3 sekunder foran Desthieux.

– Det var helt sjukt hardt og jeg trodde jeg ikke kom til å klare det. Det var den rette dagen å gjør det på, når Johannes først skulle bomme på stående. Jeg er målløs rett og slett, sier Christiansen.

– Hvordan er den opplevelsen?

– Det er digg, det er det, er det Christiansen klarer å si før tårene kommer.

Følelsene er utenpå kroppen. Han blir stående lenge, og forsøker å samle seg.

FØRSTE SEIER: Vetle Sjåstad Christiansen fant raskt smilet tilbake. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

– Har ventet i 20 år

For han har opplevd mange tunge år i idretten. Etter å ha vært et stortalent, fikk han flere år ødelagt av et virus. Før denne sesongen sa han klart ifra at det var nå eller aldri.

Fra før av har Christiansen en andre- og tredjeplass som beste individuelle resultat i verdenscupen. De har begge kommet denne sesongen.

– Jeg begynte med skiskyting da jeg var seks år. Så jeg har vel ventet i 20 år på dette.

Tårene renner fortsatt.

– Jeg er ikke så lei meg. Jeg er veldig glad. Det har vært mye hard trening, og mye venting, tålmodighet, beskriver han.

– Det er utrolig moro, han har kjempet i så mange år, roser NRKs ekspert Ola Lunde.

Thingnes Bø sprakk totalt

Johannes Thingnes Bø ble nummer fem på fredagens sprint. På den liggende skytingen skjøt Thingnes Bø de fem blinkene rett ned. På stående ble det verre for 25-åringen.

Nordmannen bommet på de første fire skuddene, men traff blinken på det siste skuddet. Dermed måtte Thingnes Bø gå hele fire strafferunder.

– Jeg synes at jeg er uheldig, jeg skjønte ikke så mye når jeg bommet skudd på skudd der. Det var så klart skuffende, men jeg følte jeg var bedre enn det resultatet ble, sier han til NRK.

FIRE BOM: Johannes Thingnes Bø fikk det ikke til å stemme på den stående skytingen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Du skjønte ikke hva som skjedde? Forsøkte du å gjøre endringer eller lot du det stå til?

– Du prøver jo å komme lenger inn i blinken enn på blinken før. Og så ble det likevel bomskudd på både en, to, tre og fire. Det var skikkelig kjedelig, for jeg hadde gode sekunderinger.

Johannes Dale, Henrik L'Abée-Lund og Erlend Bjøntegaard ble henholdsvis nummer 10, 21 og 27.