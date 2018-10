– Stort sett er det dørgende kjedelig å springe rundt heia her, og å gå runde på runde nede i rulleskiløypa. Det er ikke derfor vi driver med dette, det er fordi det er dritgøy å vinne. Så jeg har lyst til å vinne. Jeg må vinne snart, eller så kommer jeg til å gi meg, og finne andre arenaer å vinne på.

NRK møter Vetle Sjåstad Christiansen på samling i Gautefall i Telemark. I 2015 ble han vraket fra elitelandslaget i skiskyting. Nå er han tilbake for å fylle tomrommet som oppsto da Emil Hegle Svendsen og Ole Einar Bjørndalen la opp i vår.

– De har vært to pilarer i norsk skiskyting lenge. Og så er det jeg som skal komme inn og fylle de to plassene der. De kutter jo ned en plass på laget, og så ble det kun jeg som fikk komme inn den trange døra, konstaterer han.

Roer, alpinist – eller fiskeselger?

Det er mye å leve opp til. Ekstremt mye. Men det er det han har tenkt å gjøre.

– Jeg trener jo ikke her i pissregn, vind og seks grader fordi det er så sjukt morsomt. Det som er morsomt er å gjøre det bra, stå på toppen av en pall og bare kjenne adrenalinet når du krysser målstreken først, sier Christiansen.

Så når 26-åringen snakker om å finne seg noe annet å gjøre, er det i fullt alvor.

– Det er mye jeg kan bli god i. Jeg kan sikkert bli god til å selge fisk eller selge noe annet, eller kanskje bli god i en annen idrett. Det er mange som har sagt at jeg må satse på en annen idrett, alpint eller roing, sier han.

Akkurat nå handler det imidlertid bare om skiskyting.

– Å vinne er viktig for min videre satsing, å gjøre gode løp og bare kjenne på følelsen at «fy fader, i dag var jeg best», sier Vetle Sjåstad Christiansen.

– Ekstremt

– Det er ekstremt å si det, sier landslagstrener Sigfried Maze når han hører hva nykommeren på landslaget har sagt.

Samtidig forstår han at Christiansen er utålmodig.

– Han må ta et steg og ønsker det, for han var ikke på et høyt nok nivå i fjor til å være blant de fem-ti beste i verden, sier Mazet til NRK.