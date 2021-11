Gavepakke til Norge – her tenner Montenegro nytt VM-håp

Norges VM-sjanser fikk seg en kraftig støkk med 0-0 mot Latvia lørdag kveld.

UTLIGNET: Her feirer Montenegro 2-2-scoringen til Nikola Vujnovic. Foto: STEVO VASILJEVIC / Reuters

De fleste hadde regnet med at Nederland ville sikre gruppeseier og VM-billett med seier over Montenegro senere lørdag.

Ikke minst nederlenderne selv.

NRK møtte flere supportere før kampstart i Montenegro, og samtlige var naturligvis storfornøyd med resultatet på Ullevaal.

– Ja! Nå kvalifiserer vi oss, ropte én, mens en annen var skråsikker på VM-billett.

Det er det fortsatt gode muligheter for, men det skjedde altså ikke lørdag kveld.

Nederlendere fornøyd med norsk resultat Du trenger javascript for å se video.

– Vi lever

Nederland tok vel å merke ledelsen ved Memphis Depay etter 25 minutter, og samme mann økte til 2-0 etter 54 minutters spill.

Men så, med bare åtte minutter igjen, våknet hjemmelaget.

Innbytter Ilija Vukotic reduserte før Nikola Vujnovic utlignet med kun fire minutter igjen på klokka.

Poengdelingen er meget gode nyheter for Norge.

– Vi lever, men akkurat nå er irritasjonen enda større etter å ha sett sjansebonanzaen i 2.-omgang om igjen, sier landslagssjef Ståle Solbakken til NRK.

Hvis Norge hadde fått hull på byllen mot Latvia, ville Solbakkens menn vært á poeng med Nederland før tirsdagens kamp i Rotterdam.

Endrer premisset

Likevel har Montenegros comeback stor betydning for avslutningen. Med nederlandsk seier ville de oransje vært garantert 1.-plass og direktebillett til VM.

Nå kan imidlertid både Nederland, Norge og Tyrkia vinne gruppa.

– Som lag er vi veldig skuffet nå. Vi hadde mulighet til å ta VM-billetten. Man skal aldri gi bort en tomålsseier med ti minutter igjen, sa Frenkie de Jong på pressekonferansen etter kampen.

«Nederland dummet seg ut og grep ikke den første VM-sjansen», skriver avisen De Telegraaf etter kampen.

– Jeg kan ikke forklare hvorfor vi håndterte dette så dårlig. Montenegro spilte 5-4-1, og da vet man det blir det vanskelig. Likevel ledet vi 2-0, og da er det bare å spille ballen rundt, sa Nederland-trener Louis van Gaal til nederlandske NOS.

– Dette er ikke en gave for Norge eller Tyrkia, men en gave til våre fans. Vi vil gjøre våre fans fornøyde. Vi spilte bra, denne forestillingen er bra for vår fremtid. Det var mange unge spillere, og positivt for fremtiden for laget. Vi spilte for oss, ikke for noen andre. For oss og våre fans. Vi skal spille på samme måte som i kveld mot Tyrkia, sa Montenegro-trener Miodrag Radulović.

Slik er status før de siste kampene:

Nederland: 20 poeng.

Tyrkia: 18 poeng (+10 i målforskjell).

Norge: 18 poeng (+9 i målforskjell).

Hvis Norge vinner i Rotterdam, vil det garantert gi 2.-plass og playoffplass.

En seier kan også gi 1.-plass hvis Tyrkia enten 1) avgir poeng mot Montenegro 2) Norge vinner med minst to mål mer enn Tyrkia.

Her kan du lese alt om de ulike scenariene.

– Det er utilgivelig fra Nederland å gi bort ledelsen. Nå går de inn i kampen mot Norge med en dårlig følelse. De rotet det bort, og med det resultatet kan de nå ende på 3.-plass. Det er helt sykt hvor jevn gruppa er nå, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.