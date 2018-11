Sjakktopp krever endringer etter VM i remis: – Vi kan ikke ha det sånn

– Det blir som en boksekamp der utøverne sendes på sykehus og får en hviledag etter hver runde. Vi kan ikke ha det sånn, sier Nigel Short til NRK.

Han er lei av å se remiser i VM. Carlsens kamper mot Karjakin og Caruana har endt med 22 remiser på 24 partier. Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) er allerede er i gang med å diskutere eventuelle endringer, hevder Short.

– Nå har vi hatt 12 remiser på rad. Det er en trend vi må kvitte oss med. Selv konservative idretter som fotball har endret seg, og noen ganger er det nødvendig. Jeg tror VM-kampen hadde hatt godt av å få opp farten, sier Short.

FIDE-VISEPRESIDENT: Nigel Short, her avbildet i 2009. Foto: Carl Court / AFP

Vil se «blod»

Magnus Carlsen selv har selv tatt til orde for en VM-kamp med flere partier. Da NRK spurte ham etter det tolvte partiet, svarte han:

– Det er ikke akkurat det jeg tenker på nå.

Manager Espen Agdestein mener de kan se på muligheter for å kutte ned hviledagene, men støtter ikke alle påstandene fra den frittalende briten.

– Jeg synes det har vært en spennende VM-kamp, og det har vært bra spenning i partiene. Magnus selv har vært villig til å spille flere partier, og det gjør kanskje at man tar større sjanser, sier Agdestein til NRK.

Sjakkeksperten Judit Polgár mener at sjakkforbundet har en krevende jobb foran seg med å løse problemet.

– Remis er spennende for oss i sjakkmiljøet, men for å fenge det store publikummet er det viktig med avgjorte partier, sier Polgár.

EKSPERT: Judit Polgár er ekspertkommentator for den internasjonale sjakksendingen. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Selv de største sjakkentusiastene vil se «blod». Det er viktig for oss å få avgjorte partier, sier Short.

Den tidligere storspilleren og tidenes beste damespiller mener det kan være et hinder for sjakkinteressen om trenden fortsetter. Hun mener løsningen kan være kortere tidskontroller.

Bruker for lang tid

I VM har Carlsen og Caruana startet med en time og 40 minutter på klokken. De får 30 sekunder tillegg per trekk, og 50 minutter tillegg etter 40 trekk. Etter 60 trekk får hver spiller 15 minutter for resten av kampen.

Det tillater at spillerne sitter og tenker over trekk i lang tid, noen ganger over 30 minutter. Det er for mye, mener Polgár.

– Det må gjøres endringer for å få opp spenningen litt. De tar bare risiko til et visst punkt. Jeg mener kortere tidskontroller kan være en vei å gå.

– Men vi har allerede lyn- og hurtigsjakk. Vi må ikke gjøre radikale endringer, svarer Short.

– Tror du neste VM-kamp blir samme format med tolv partier og seks hviledager?

– Nei.