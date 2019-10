VM i fischersjakk begynner søndag 27. oktober og varer til lørdag 2. november.

Hver dag kommer vi til å legge ut to nye oppgaver laget av Geir Sune Tallaksen Østmoe. Han er i verdenstoppen på å lage sjakkoppgaver.

Det blir én lett og én vanskelig oppgave hver dag. Oppgavene blir vanskeligere for hver dag som går. Denne artikkelen oppdateres med to nye oppgaver hver dag klokken 12.00. Scroll nedover for å velge oppgaver.

Brikkene flytter på vanlig måte. Dersom du vil lese mer om hvordan fischersjakk spilles, og hvordan det sendes på NRK, kan du gjøre det her.

Her kan du følge sendingen og chatte med våre sjakkeksperter.

Oppgavene kommer også til å løses direkte på TV etter partiene hver dag.

Lykke til!