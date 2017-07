Siste landslagstrening før EM endte i tårer

– Jeg kunne vel ønske det gikk litt bedre. Det er bedre enn det har vært, men man har lyst til å være 100 prosent og da kan man bli litt lei seg, sier Ingvild Isaksen til NRK

Lørdag hadde kvinnelandslagslaget sin siste trening før de setter kursen mot EM i Nederland. Siste test ble et mareritt for Isaksen, som har sliter med en betennelse i hælen.

Før økta var over forsvant hun gråtende inn i garderoben. Nå står mesterskapet i fare.

– Jeg sitter før hver trening og håper det skal være litt bedre enn det kanskje er. Da blir fallhøyden litt stor, og man blir skuffet, sier Isaksen.

Skadet: Ingvild Isaksen. Foto: Vegeir Kjærstad/Støtt norsk kvinnefotball. Foto: Vegeir Kjærstad / Støtt norsk kvinenfotball

Kvinnelandslaget reiser i morgen, og det er foreløpig ikke klart om Isaksen blir med eller ikke.

– Det er mitt fokus, også får vi ta det som det kommer. Jeg forbereder meg på at jeg skal ned og spille EM. Resten tar vi som det kommer, sier hun om planene fremover, sier Stabæk-spilleren.

– Jeg prøver å tenke positivt. Jeg går «all in», og har bare i tankene at jeg skal være med i EM og være med å bidra. Jeg har spilt med denne betennelsen ganske lenge, og det har gått fint. Jeg satser på at jeg skal klare det de neste ukene også, fortsetter hun.

Norge møter Nederland i åpningskampen 16. juli.

– Håper hun blir spilleklar

Landslagssjef Martin Sjögren hadde ikke snakket med det medisinske apparatet da NRK møtte han etter treningen, men forteller at han håper Isaksen blir spilleklar.

HÅPER HUN BLIR KLAR: Landslagssjef Martin Sjögren håper Ingvild Isaksen blir spilleklar til mesterskapet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi behandler henne og tar vare på henne så bra vi kan, også får vi se om hun blir spilleklar eller ikke, sier han.

– Er det en sjanse for at mesterskapet kan ryke?

– Det er vanskelig å si. Sånn som det ser ut nå vet vi at hun kommer til å ha smerter. Men vi har et bra medisinsk apparat som prøver å gjøre Ingvild klar til å spille. Men at hun kommer til å ha vondt er vi mer eller mindre sikre på. Jeg håper hun blir såpass bra at hun er tilgjengelig for å få spille, svarer Sjögren.

Røk korsbåndet – mistet VM

Dette er ikke første gang et mesterskap står i fare for Isaksen.

Åtte måneder før VM-sluttspillet i Canada 2016 røk 28-åringen både fremre korsbånd, sidebåndet og menisken i kneet.

Da måtte hun se lagvenninnene ryke ut mot England i åttedelsfinalen, og har siden kjempet for å komme tilbake på banen. Etter 600 dager var hun endelig tilbake på banen for Stabæk i juni 2016.

