Haavi om skademarerittet: – Har kommet mye godt ut av det

PÅ SYKESENGEN: Emilie Haavi måtte opereres i Norge etter at hun pådro seg et kjevebrudd på trening i USA. Bildet til høyre har hun tatt rett etter operasjonen. Nå er Boston-proffen heldigvis skadefri og klar for fotball-EM.

Foto: Berit Roald, NTB Scanpix / Instagram/emiliehaavi/