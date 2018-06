Signerte ny kontrakt i april, nå kan han være ferdig som trener

I en kommentar avslører lokalavisen at Erlandsen har mistet tilliten hos spillerne. Heller ikke hans kolleger trenerteamet skal ha tillit til LSK-treneren. Erlandsens oppførsel skal være én av årsakene, og han har fått beskjed om å endre seg, skriver RB på kommentatorplass.

Lillestrøm står med fem kamper på rad uten seier, og NRK kjenner til at det murrer i LSK-leiren.

– Dette er ny informasjon for meg. Jeg har ingen grunn til å tro noe annet enn at jeg er LSK-trener. Så jeg stiller på jobb i morgen, sa Erlandsen til NRK etter 2–2 i Haugesund søndag.

– Ser håpløst ut

Mandag setter han seg på flyet fra Haugesund hjem til Lillestrøm. Det kan være noe av det siste han gjør som trener for «Fugla».

Dette til tross for at han så sent som i april skrev ny kontrakt med Lillestrøm. Da ble Erlandsen og LSK enig om en avtale ut 2019, med mulighet for en årlig forlengelse dersom partene ønsket det.

Etter drøyt to måneder har situasjonen endret seg.

– Denne sommeren kan de bli tvunget til å si til den samme treneren at han ikke lenger har klubbens tillit. Kontraktsforlengelsen vil fra utsiden se ganske håpløs ut om Erlandsen forsvinner nå, skriver sportsleder i Romerikes Blad i sin kommentar.

BETENKT: Arne Erlandsen på benken i søndagens 2-2-kamp mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Tung bunnstrid

Erlandsen berget klubben fra nedrykk i 2016, og tok cupgull etter seier i cupfinalen mot Sarpsborg 08. Nå ligger Lillestrøm på 13. plass i eliteserien med 13 poeng på 14 kamper. To poeng skiller klubben fra å ligge på direkte nedrykksplass.

– Alle lag ønsker å være høyt oppe, og det er ikke noe annerledes for oss enn for alle andre lag, sier Arne Erlandsen til NRK.