Shiffrin etter dramatisk fall: – Takk for støtten

Bobb-scoring annullert i målfattig FA Cup-runde – City sikret likevel avansement

Det ble få mål i fredagens FA Cup-kamper, hvor tre av fire endte uavgjort. De må derfor møtes til enda et oppgjør for å avgjøre hvem som tar seg videre i cupen.

Unntaket var kampen mellom Tottenham og Manchester City.

Oscar Bobb trodde han hadde sikret en drømmestart for City da han sendte ballen forbi Vicario og inn i nettet. Men målet ble annullert for offside.

Like før fulltid, overlevde derimot Nathan Akés mål VAR-sjekken og City vant 1–0. Manchester-laget er dermed videre i FA-cupen.

Douglas Luiz trodde også at han sendte Aston Villa i ledelsen over Chelsea etter 12 minutter, men målet ble annullert for hands.

Begge lag hadde flere store målsjanser, men kampen endte til slutt 0–0.

Det ble også resultatet mellom Bristol City og Nottingham Forest.

I møtet mellom Sheffield Wednesday og Coventry noterte begge lag seg for ett mål.