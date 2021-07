Når England spiller EM-finale mot Italia søndag kveld, er Shaw trolig en av de første landslagstrener Gareth Southgate fører opp på lagoppstillingen sin.

Manchester United-backen har vært strålende for England gjennom hele mesterskapet, levert tre målgivende på fem kamper og vært en sterk bidragsyter til at engelskmennene kun har sluppet inn ett mål så langt.

Luke Shaw og England spiller historiens første EM-semifinale på søndag. Foto: Lars Baron / AP

Mourinho-kritikk

Men det er ikke alle som har vært like imponerte. I gruppespillet vakte det oppsikt da José Mourinho brukte tid på å regelrett slakte Shaws dødballer i stedet for å hylle det de fleste andre omtalte som en bunnsolid prestasjon.

Britene har et ordtak som heter «to live rent free in someones head», og det er dette Shaw mener er i ferd med å skje.

Luke Shaw selv mener det ikke er noen hemmelighet at forholdet dem imellom er dårlig og lenge har vært det.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi ikke kom overens. Jeg synes han er en strålende manager, men fortid er fortid. Jeg prøver å gå videre, men det er åpenbart at ikke han klarer det, sier Shaw.

Mourinho var Shaws manager i Manchester United i to og en halv sesong fra 2016 til portugiseren fikk sparken i desember 2018.

I løpet av den perioden utviklet forholdet dem imellom seg til å gå fra bra til regelrett elendig.

Mourinho rettet en rekke verbale angrep i offentligheten mot sin egen spiller, noe som raskt skapte en rekke overskrifter, og Shaw har senere sagt at «ingen visste hvor ille det faktisk var».

Under EM jobber Mourinho som TV-ekspert, og etter dødball-kritikken svarte Shaw med å levere en glimrende prestasjon i neste EM-kamp.

Luke Shaw og José Mourinho sender neppe julekort til hverandre. Her fra tiden de delte i United. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Forstår det ikke

Mot Ukraina i kvartfinalen bidro han med to målgivende, en av dem på dødball, og passende nok storspilte Shaw på nettopp José Mourinhos nye hjemmebane i Roma.

Shaw ble raskt spurt om kritikken fra sin tidligere manager.

– Jeg forstår det ikke, for å være ærlig. Jeg vet ikke hvorfor han fortsatt peker fingeren mot meg hele tiden. Jeg synes ikke dødballene var så dårlig som han sa, jeg sløste kanskje bort én corner, men det var én av tre, mener Shaw.

Manchester United-backen mener den profilerte portugiseren er så sta at, når man først har havnet på hans gale side, er det vanskelig å gjøre noe med det.

– Han liker noen, men misliker andre, og jeg falt inn under den siste kategorien. Jeg prøvde veldig hardt å komme på hans riktige side, men det løste seg aldri, samme hva jeg gjorde, sier Shaw.

– Dette har ikke Mourinho glemt

Ifølge The Guardian er det en teori om at Mourinhos nag til Shaw stammer fra 2014.

Da var Mourinho Chelsea-manager og forsøkte å hente ham til klubben, men backen valgte i stedet å gå til United.

Da rykket Mourinho ut med kommentarer om at han hadde drept stabiliteten i Chelsea-garderoben om klubben hadde akseptert de lønnskravene han mente Shaw stilte.

NRKs fotballkommentator Thore Haugstad.

NRKs fotballkommentator Thore Haugstad trekker selv frem vrakingen fra 2014 som en mulig årsak til konflikten.

Han tror det fort kan stemme at Mourinhos horn i siden til Shaw stammer fra avvisningen den gangen.

– Dette har ikke Mourinho glemt, det er helt sikkert. Mourinho husker alle sånne ting, mener Haugstad.

Haugstad har fått med seg den nye ordkrigen under EM, men tror konflikten mellom Shaw og Mourinho til dels er overdrevet.

– Mourinho har ikke gått ut mot Shaw direkte, han har en rolle som ekspert og analytiker for flere medier der jobben hans er å ha meninger. Han hadde sikkert mange kommentarer om mange ting, men pressen plukket opp Shaw-uttalelsen på grunn av historikken mellom dem, sier Haugstad.

Luke Shaw trekkes frem som en av EMs beste forsvarsspillere. Foto: PAUL ELLIS / Reuters

England-spillere spør om Mourinho

Det er tydelig at han har fått nok av de stadige stikkene fra gamletreneren.

– Han prater om meg hele tiden, det synes jeg er veldig rart. Selv noen av gutta på laget har kommet til meg og spurt om hva som er problemet hans. «Hvorfor fortsetter han å prate, han må komme seg videre», sier de. Jeg håper han kan finne sin indre ro, komme seg videre og slutte å bekymre seg for meg. Jeg er åpenbart i hodet hans, og han tenker helt klart mye på meg, sier Shaw.

Og legger til:

– Det han sier nå er ingenting sammenlignet med hvordan det pleide å være.

Det er uansett ingen tvil om at karrieren er på rett vei for den britiske 25-åringen. Han ble tidlig ansett som et kjempetalent som ungdomsspiller i Southampton, debuterte i FA-cupen som 16-åring og ble tidenes yngste Southampton-spiller i Premier League da han debuterte mot Swansea som 17-åring.

«Shaw er Solskjærs største triumf »

Som 18-åring ble han verdens dyreste tenåring noensinne da han skrev under en fireårskontrakt med Manchester United.

Men karrieren på Old Trafford ble hemmet av skadeproblemer og benkesliting, og tok ikke skikkelig av før Ole Gunnar Solskjær overtok mot slutten av 2018.

Siden den gang har forsvarsspilleren tatt de stegene «alle» forventet av ham.

«Luke Shaw er Ole Gunnar Solskjærs største triumf som Manchester United-manager», var tittelen hos lokalavisen Manchester Evening News etter gruppespillet i EM.

Der hadde Shaw nok en gang levert bunnsolide prestasjoner.

– Luke Shaw er en av verdens beste backer for øyeblikket, slo den engasjerte TV 2-eksperten Jesper Mathisen fast på lufta etter triumfen i kvartfinalen tidligere i EM.

– Han fremstår som en venstreback i internasjonal toppklasse, mener Thore Haugstad.

Luke Shaw (t.v) har tatt med seg den gode formen inn i EM. Her med Declan Rice og Mason Mount. Foto: CARL RECINE / AFP

Takker Solskjær for «total forvandling»

I et stort intervju med Sky Sports før EM var Shaw klar på at nordmannen har mye av æren for oppturen.

– Spesielt for min del, er det en total forandring fra det jeg opplevde før Ole kom inn. Han har dyttet meg til et helt nytt nivå, sier Shaw om Solskjær.

Thore Haugstad mener Shaw fremstår som et eksempel på at dagens fotballmanagere må utøve yrket på en litt annen måte enn tidligere.

– Mourinhos måte å behandle spillere på er utdatert. Han kom med kritikk av Shaw som kanskje hadde skapt en positiv reaksjon hos spillere for 10-15 år siden, da spillere var mer robuste og tålte mer, og ikke var så mentalt sårbare som de kanskje er nå. Men Shaw er et godt eksempel på en spiller som har mer nytte av ros og tålmodighet. Det har han fått av Solskjær, og det skal nordmannen ha mye kreditt for, sier Haugstad.

Gareth Southgate har gitt mye tillit til Shaw i EM. Foto: NEIL HALL / AFP

Fra å ha vært hakkekylling under Mourinho, opplevde Shaw nemlig at det plutselig kom en manager som tok armen rundt ham og ga positive tilbakemeldinger.

– Jeg hadde ikke selvtillit på den tiden og mistet troen på meg selv. Det er dette som har endret seg med Ole. Han behandlet meg riktig og ga meg selvtilliten tilbake, mener Shaw.

Den engelske backen blir en av Solskjærs viktigste brikker i kampen om å ta tilbake Premier League-troféet til Old Trafford.

Shaw mener nordmannens menneskebehandling blir en nøkkelfaktor for å klare det.

– Måten han jobber på med spillerne én-til-én står ikke tilbake for noen. Måten han oppfører seg på, med tanke på hvordan han prater med spillerne, han får det beste ut av dem. Man kan se det. Uansett hva det er så takler han situasjonen perfekt, sier Shaw.

Luke Shaw: Høydepunkter fra EM Du trenger javascript for å se video.

Tror England vinner finalen

Søndag kan Shaw nå en ny milepæl i sin egen karriere. Da kan han og England skrive fotballhistorie i det som ganske sikkert blir en spektakulær finale mot Italia.

England har aldri før kommet lenger enn semifinale i EM, og sist gang de vant et stort mesterskap var i VM i 1966.

Faktisk har de heller aldri spilt finale i EM eller VM siden 66.

«55 years of hurt», som engelskmennene er så glade i å si, kan snart være historie.

– Det blir nok veldig jevnt mellom to jevne lag som har ulike styrker. Når det er såpass jevnt tror jeg kanskje at hjemmebanefordelen vipper finalen i Englands favør, spår Thore Haugstad.

Kampstart søndag er 21.00. NRK sender finalen.

