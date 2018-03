Sevilla-innbytter sendte United ut av mesterligaen

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

José Mourinhos menn måtte til slutt se seg slått av det spanske storlaget, og er dermed ute av mesterligaen.

Etter en forholdsvis rolig første omgang begynte Sevilla å finne mer ut av ting på Old Trafford utover i annen omgang.

Sevillas Wissam Ben Yedder ble byttet inn på banen da det gjenstod 20 minutter av kampen. Det skulle bli avgjørende for bortelaget. Ben Yedder hamret nemlig ballen i nettmaskene bak David de Gea kun få minutter etter han entret banen.

Kun minutter senere satte Ben Yedder hodet til på corneren, De Gea får en hånd på ballen, men den går likevel over streken.

Romelu Lukaku reduserte til 1–2 like før slutt, men scoringen var ikke nok til å sikre videre avansement for Manchester-laget, som på 0–2 trengte tre scoringer for å berge seg videre.

SLÅTT UT: Dette ble slutten på mesterligaen for Manchester United. Ashley Young og Eric Bailly henger med hodet etter kampslutt. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

– Vi vinner fortjent

Sevilla hadde til slutt stor grunn til å være fornøyd med egen prestasjon.

– Det er fantastisk. Vi har levert en stor prestasjon. Vi har hatt følelsen av at vi over to kamper var det beste laget. Vi håpet De Gea ikke hadde en god dag i dag. Vi står godt imot og vinner fortjent, sier Sevilla-stopper Simon Kjær til Viasport etter kampen.

Ifølge Mourinho ble det første målet avgjørende.

– Vi manglet det første målet. Det betyr alltid mye i slike kamper. De flyttet ball de første 45 minutter. Vi skulle scoret, vi hadde sjanser. Vi scoret ikke, de scoret. Gratulerer. Vi spilte med mange angrepsspillere, og gav dem frihet. Sånn er livet, det er fotball, sier Mourinho til Viasport.

United må nå konsentrere seg om FA-cupen og Premier League.

Bråk etter Roma tok seg videre

SCORET FOR ROMA: Edin Dzeko stod for den eneste scoringen til Roma, som til slutt ble avgjørende. Foto: Riccardo Antimiani / AP

Edin Dzekos scoring etter 62 minutter mot Sjakhtar Donetsk ble kampens eneste, men det var nok for Roma til å gå videre på bortemål. Dzeko fikk et perfekt framspill fra Kevin Strootman og scoret enkelt. Da fikk gjestene det travelt.

Drøyt ti minutter før slutt ble Shakhtar redusert til ti mann da Ivan Ordets felte Dzeko og fikk rødt kort. Etterpå ble det ampert på Stadio Olimpico.

Nesten alle spillerne var involvert i det som nesten ble til masseslagsmål, og like etterpå dyttet en Shakhtar-spiller en ballgutt over reklameskiltet.