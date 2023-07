Setter fyr på internett etter dette: – Dronning Elizabeth ville aldri gjort det

Brutal Norge-dom før VM

Statistikkselskapet Nielsens Gracenote mener at USA er favoritten til å sikre seg sin tredje strake VM-tittel under mesterskapet i Australia og New Zealand.

Amerikanernes sjanser til å ta sin femte seier sammenlagt er riktignok bare på 18 prosent. Sverige, Tyskland, Frankrike og England er hovedkonkurrentene, med en samlet sjanse på 58 prosent.

Gracenotes prognose, basert på omtrent en million simuleringer av turneringen, gir Sverige den nest beste vinnersjansen (11 prosent).

– Simuleringene våre tyder på at fotball-VM i 2023 sannsynligvis vil bli en veldig åpen og kompetitiv turnering, sa Gracenotes analysesjef Simon Gleave.

Tyskland (11 prosent), Frankrike (9), europamestrene England (8), Spania (8), Australia (8), Brasil (7) og de regjerende olympiske mesterne Canada (6) er de andre lagene Gracenote anser som mulige vinnere av mesterskapet.

Tallknuserne levner dermed Norge ingen sjanser under sommerens mesterskap. Norge spiller i gruppe A sammen med New Zealand, Filippinene og Sveits. Under VM i 2019 røk Norge ut for England i kvartfinalen.