Setningen har sørget for strid og konflikt i mange år – nå vil langrennstoppene fjerne den

– Vi ønsker ikke å ligge i krangel med utøverne som skulle ønske noe annet enn landslaget. Det handler om mer gulrot og mindre pisk, sier Skogstad, leder av langrennskomiteen, til NRK.

– Ubeskjedne nok til å si at vi har det beste tilbudet

Han snakker om at en helt spesiell setning i punkt 205.2 i det såkalte fellesreglementet til Norges Skiforbund.

ØVERSTE LEDER I NORSK LANGRENN: Torbjørn Skogstad, her avbildet tilbake i 2018. Foto: Terje Pedersen

Der heter det blant annet at en utøver som takker nei til landslagsplass automatisk ikke får mulighet til å gå verdenscuprenn. Det betyr rett og slett en reell trussel om å ikke få konkurrere på den gjeveste scenen.

Nå har langrennstoppene spilt inn til et utvalg som i disse dager skal levere sin innstilling til skistyret at de ønsker en endring i denne setningen.

– Vi vil ha utøvere som ønsker å være på landslag. Er det utøvere som mener det er bedre å være på utsiden, så vil vi gi dem et valg. Vi er ubeskjedne nok til å si at vi har det beste tilbudet til utøvere som skal utvikle seg og konkurrere for å være best i verden, sier Skogstad.

Han tror de aller fleste utøvere kommer til å velge landslaget, men ser at de fra tid til annen utfordres.

– En endring gjør at utøveren vil ha et valg. Vi ønsker å være det mest attraktive. Men vi vil ikke bruke pisken for å få utøvere med på lag. Men det vil få noen konsekvenser, sier lederen av langrennskomiteen.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig og Johannes Høsflot Klæbo, her i forbindelse med en talentleir tilbake i 2019. Foto: Geir Olsen

Bråk og stridigheter

Setningen om en startnekt som følge av nei til landslaget har vært gjenstand for debatt og strid i lang tid. Men ble for alvor aktuell da Petter Northug stod utenfor landslaget i en årrekke.

Eller da Astrid Uhrenholdt Jacobsen var student, følte hun ikke hadde tid til å være en del av forbundets opplegg og ønsket å stå utenfor, men likevel måtte takke ja til landslaget for å få gå verdenscup.

– Ønsker ikke tvang

Regelen er fortsatt høyaktuell før laguttakene i langrenn for kommende sesong.

Spekulasjonene om hvorvidt Johannes Høsflot Klæbo vil velge sitt eget private opplegg og takke nei til landslaget har florert gjennom hele vinteren.

Før han skal gå det NRK-sendte rennet «Janteloppet» på Hafjell lørdag med start klokken 11:30, sier skistjernen at han håper han selv og forbundet kommer frem til en løsning slik at han skriver under på landslagsavtalen.

– Det er det vi jobber for. Så får de nærmeste ukene vise om vi finner en løsning eller ikke. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva som er tema i forhandlingene. Det får bli mellom oss.

Didrik Tønset og Emil Iversen, her fra de begge var på landslaget på en samling høsten 2019. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Emil Iversen har leflet med tanken om et eget privat opplegg, mens Didrik Tønseth har sagt at det ikke er noen selvfølge at han gjør retur på allroundlandslaget etter en god sesong.

– Jeg håper jo virkelig at alle som er gode nok velger landslaget. Men vi ønsker ikke tvang. Vi ønsker å være førstevalg, sier Skogstad konfrontert med spekulasjonene rundt de tre herreprofilene.

Ingen åpninger for kompromisser

Konsekvensene med de ulike valgene, overlater han til langrennssjef Espen Bjervig å vurdere. Han innleder med å si at en utøver som takker nei ikke vil få tilgang på forbundets ressurser.

– Det gjelder kompetansen vi har på trening, helseteamet og smøreteam. Det er finansiert opp gjennom landslagets sponsorer og de utøverne som er på laget. De som sier nei må sette opp de servicefunksjonene som smøring, trening og helse på egenhånd.

VIL HA ENDRING: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet under årets sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kan dere åpne for kompromissløsninger her?

– Skal modellen stå seg, så må det være klare grenser. Enten er man med, med de godene og forpliktelsene det innebærer, eller så er man ikke med på det. Man utvanner muligheten for å ha et bra landslag og ressursene til det hvis man lager hybridløsninger, sier Bjervig, og fortsetter:

– Det er ingen kompromissløsninger da, nei. Enten er man på laget, eller så gjør man et aktivt valg og ikke er med. Man kan ikke få det beste av begge verdener.

Løsningen kan komme etter påske

Nå skal utvalget som har snakket med samtlige grener spille inn mulige endringer i regelverket til skistyret. Der sitter alle grener representert og der kommer en eventuell endring til å bli diskutert.

Skogstad er klar på at modellen må passe for alle grener i Skiforbundet. Han understreker at de må ha respekt for at en slik avgjørelse og beslutning ikke kan bestemmes av langrenn alene, men må ses på som et innspill til utvalgets arbeid.

– Innstillingen fra utvalget kommer ganske snart. Det blir ikke på denne siden av påsken, men ting kan skje kjapt. Vi ønsker å få en løsning så fort som mulig. Men de som jobber med dette må få den nødvendige tiden, sier Skogstad.