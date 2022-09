Serbia kaller det «unødvendig» å bruke regnbue-bind: – Jeg reagerer kraftig

Nylig ble det kjent at Norges Fotballforbund er ett av ti nasjonale forbund som er med i kampanjen «OneLove», der landslagskapteiner skal spille med fargerike og regnbue-lignende hjerter på kapteinsbindet som et symbol for å fremme inkludering og vise motstand mot diskriminering.

England, Tyskland, Nederland, Belgia, Danmark, Tyskland, Sveits, Wales og Sverige er med i kampanjen sammen med Norge.

Derfor spilte også Martin Ødegaard med dette kapteinsbindet mot Slovenia på lørdag.

Martin Ødegaard spilte med det nye kapteinsbindet mot Slovenia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tirsdagens motstander Serbia bekrefter imidlertid overfor NRK at de takket nei til å være med.

Kaptein Dusan Tadic kommer derfor til å spille med et nøytralt kapteinsbind mot Norge på Ullevaal i skjebnekampen tirsdag kveld.

– Det får de svare på. Jeg tenker det er veldig bra at vi er med, og at vi kan gjøre noe med andre land og forsterke budskapet på den måten. Jeg tenker det er bra at vi er med, og så får de svare for hva de tenker, sier Martin Ødegaard til NRK.

– Bruken av regnbuebindet er unødvendig

NRK har vært i kontakt med Jovan Surbatovic, generalsekretær i det serbiske fotballforbundet, og han svarer slik på spørsmål om hvorfor de ikke ønsker å delta.

– Vi reagerte ikke positivt på henvendelsen, fordi vi kun fokuserer på fotball. Alt som kan forårsake en provokasjon av noe slag for publikum og fans, eller som kan forstås som en form av politisering, er uakseptabelt for oss. Vi vil opprettholde en sportslig og politisk nøytral posisjon, skriver Surbatovic i en uttalelse til NRK.

Den serbiske generalsekretæren understreker at Serbia er for universelle verdier og budskap som «stopp krig», men mener det går en grense.

– Bruken av regnbuebindet er veldig følsomt for samfunnet vårt og unødvendig. Vi fokuserer kun på fotball. Det er forskjellige sosiale grupper og religiøse samfunn blant våre fans, og vi respekterer retten til ethvert individ til fritt å uttrykke sine synspunkter, men vi gjentar – disse sakene er ikke egnet for fotball og stadion er ikke stedet for denne typen saker. Det er holdningen til det serbiske fotballforbundet, understreker Surbatovic.

Dusan Tadic og Serbia har valgt å ikke spille med det regnbue-lignende regnbueflagget. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Ødegaard: – Ganske spesielt

Serbias pressesjef opplyser til NRK at forbundet ikke ønsker å kommentere saken noe ytterligere.

Ødegaard stusser på forklaringen fra serbisk hold.

– Jeg tenker det er ganske spesielt, men jeg er glad for at vi er med. Det er bra vi gjør det sammen med andre land og forsterker budskapet, sier Ødegaard.

NRK har forelagt uttalelsene for NFF-president Lise Klaveness, men hun har foreløpig ikke besvart henvendelsen.

– Jeg reagerer kraftig

Inge Alexander Gjestvang, leder i Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, blir opprørt av serbernes standpunkt.

– Jeg reagerer kraftig på at det serbiske fotballforbundet ikke anser skeives rettigheter som en universell verdi. Den såkalte nøytraliteten de nå velger blir i stedet stående som et tydelig symbol, sier Gjestvang til NRK.

FRI-lederen mener vi aldri skal undervurdere potensialet idretten har til å gå foran og uttrykke og forvalte verdier.

– Dersom idretten virkelig skal være for alle trenger vi modige utøvere og forbund som sier noe om hvilke verdier som skal gjelde både på banen og tribunen, mener han.

Inge Alexander Gjestvang rister på hodet av Serbias standpunkt. Foto: Bård Nafstad / NRK

– E n mildt sagt underlig forståelse

Homofili som tematikk er betent i Serbia. De to første pride-marsjene i Beograd fant sted i 2001 og 2010 og ble begge preget av vold.

I år la serbiske myndigheter ned forbud mot Europride-marsjen som skulle finne sted i Beograd 17. september.

– Dette er en mørk dag først og fremst for alle skeive i Serbia. Forbudet mot å arrangere Europride er nok et skritt bort fra et liberalt og åpent Europa. Det er rett og slett forferdelig trist, sa Høyres 1. nestleder Henrik Asheim da forbudet kom.

Gjestvang mener dette viser at landet har en jobb å gjøre med å ta homofiles rettigheter på alvor.

– Da Europride ble arrangert i Beograd tidligere i september prøvde den serbiske presidenten å avlyse, med bakgrunn i frykten for reaksjoner fra høyreekstreme. Det viser en mildt sagt underlig forståelse for hvor problemet ligger og hvordan man løser det, mener Gjestvang.

– Handler om at alle er like

Flere har påpekt at OneLove-kapteinsbindet faktisk ikke innehar de korrekte fargene til en regnbue. Svart er blant annet representert. Tyskland-trener Hansi Flick mener det ikke spiller noen rolle at regnbuen ikke er ekte.

– Det handler ikke bare om fargene i regnbuen, men alle fargene. Det handler om at vi alle er like, sier Flick.

England-kaptein Kane sier at han er stolt av å være med på å støtte OneLove-kampanjen.

– Som kapteiner konkurrerer vi mot hverandre på banen, men vi står sammen mot alle former for diskriminering, sier Kane i en pressemelding.

Norges kamp mot Serbia spilles tirsdag klokken 20.45 på Ullevaal stadion. Dramatikken kan du se på TV 2 eller høre direkte på NRK Sport med Olav Traaen og Åge Hareide som kommentatorer.

Norge blir gruppevinner med seier eller uavgjort mot serberne.