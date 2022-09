– Jeg vet ikke helt hva som skjer her. Casper er best i absolutt alt. Det virker som han koser seg skikkelig her, utbrøt Discovery-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen underveis i det første settet.

Det var tidvis klasseforskjell under taket i mektige Arthur Ashe Stadium i New York. Den 5.-seedede nordmannen rystet den italienske stjernen Matteo Berrettini fra start – og så seg aldri tilbake.

SEIER: Casper Ruud er klar for semifinale i US Open. Foto: Robert Deutsch / Reuters

– Ellevill tennis

Litt før klokken 21 norsk tid var seieren et faktum. Ruud vant med sifrene 6–1, 6–4 og 7–6 (7-4).

– Det er rett og slett ellevill tennis av nordmannen. Det er helt utrolig å være vitne til, oppsummerte Olsen fra kommentatorplass.

Ruud forteller til arrangøren at han ovverasket seg selv med tennisen han spilte i starten av kampen.

– Det må ha vært den beste starten jeg har hatt noen gang. Alt gikk min vei. Jeg spilte bra, mens Matteos server gikk ikke veien, sier Ruud.

Selv om det var Ruud som tidvis spilte den beste tennisen, var det tydelig at det amerikanske publikummet hadde italieneren som favoritt. Publikum jublet høyt for hvert poeng Berrettini hamret inn. Ruud fikk på sin side lavmælt applaus.

Det er første gang Ruud er i semifinale i en Grand Slam-turnering på raskere underlag enn grus. I vår tok han seg helt til finale i Roland-Garros, men inntil tirsdag var 4. runde bestenotering i Grand Slam-turneringer på hardcourt eller gress.

ITALIENSK STJERNE: Matteo Berrettini slet tidvis tungt mot Casper Ruud. Foto: JAMIE SQUIRE / AFP

Kan bli verdensener

Med tirsdagens seier er 23-åringen fra Snarøya ett stort steg nærmere å bli verdensener. Hvis Ruud vinner den prestisjetunge turneringen, går han også til topps på verdensrankingen.

Dersom Ruud når finalen, blir han nummer én så lenge han ikke møter supertalentet Carlos Alcaraz. Hvis Ruud og Alcaraz møtes i finalen, er det vinneren av de to som ender som verdensener.

Ruud ligger akkurat nå på en 7. plass på rankingen med 4.695 poeng. Verdensener Daniil Medvedev leder, men røk ut mot Nick Kyrgios natt til mandag.

Da han fikk spørsmål om muligheten for å bli nummer én etter kvartfianalen, svarte Ruud:

– Det er også noe som er på spill. Jeg vil ikke tenke for mye på det. Det er noe alle unge spillere drømmer om. Jeg visste ikke at jeg kunne bli det (nummer én) da jeg startet denne turneringen, jeg ble veldig overrasket. Det er selvfølgelig en stor motivasjon for meg. Hvis jeg er veldig heldig, forlater jeg New York som nummer én, smiler Ruud.

Åpnet forrykende

Ruud gjorde som han ville mot 6–1 i første sett, mens en klar ledelse i det neste ebbet ut i en mer trøblete 6-4-seier. Der rotet han bort tre settballer og ble brutt i det påfølgende gamet.

Men full sprekk ble det ikke. Ruud kviknet til og lukter på en semifinalebillett. I Grand Slam-konkurranser må man vinne med tre sett.

To strake brudd sendte Ruud kjapt opp i 3-0-ledelse. Først i det sjette gamet greide Berrettini å få inn en redusering.

Italieneren var uvanlig avventende og gjorde drøssevis av upressede feil. Han slet åpenbart med tempoet i kampen.

– Publikum er nesten litt satt ut. De ser en nordmann med full kontroll, sa Olsen underveis.

Ruud brukte kun 32 minutter på å vinne første sett. I det neste gikk det med mer tid, men 23-åringen var fortsatt leken i stilen og lyktes selv med spektakulære slag.

Det tredje og siste settet ble av det dramatiske slaget. Nordmannen slet lenge mot italieneren, men hentet seg på utrolig vis tilbake og vant til slutt etter tie break.