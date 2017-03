Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Saken oppdateres.

Emil Hegle Svendsen har ikke vunnet et verdenscuprenn siden Pokljuka i desember 2014 - altså for godt over to år siden. På jaktstarten i i finske Kontiolahti kjempet han til siste slutt, men var sjanseløs i spurten mot tyske Arnd Peiffer og Simon Eder.

Men det som virkelig kan ha spolert seierssjansen, var uhellet som skjedde på vei inn til siste skyting. Både Svendsen og Martin Fourcade snublet og kom ut av balanse på vei opp på matta.

– Fourcade kjører skiene inn i Emil. Det var helt ødeleggende for seier både for Fourcade og Svendsen. De kommer helt ut av rytmen, mener NRKs ekspert Ola Lunde.

– Du så jo at de bommet på siste skyting der, sier Hallvard Hanevold.

Svendsen-frykt

For franskmannen fikk to bom, mens Svendsen bommet én gang.

Nordmannen startet jaktstarten som nummer tre, etter fredagens opptur på sprinten. Lørdag var han feilfri på de to første turene innom standplass - men selv om sprintvinner Fourcade bommet en gang på liggende, hang den vanligvis så suverene franskmannen med i tetkampen.

Flere fikk problemer på stående, og en gruppe på seks herrer gikk i tet og kjempet om seieren.

– Jeg tror Fourcade frykter Svendsen i dag, slo Lunde fast.

FEILFRI: Emil Hegle Svendsen skjøt feilfritt på liggende, men fikk to bom på stående på jaktstarten. Foto: HEIKKI SAUKKOMAA / AFP

Solid laginnsats

Og han fikk rett. For selv med nesten-fallet, var Svendsen bare 13 sekunder bak ledende Peiffer. Han tok raskt igjen både tyskeren, Eder og Ondrej Moravec, men hadde altså ikke nok krefter på oppløpet. Fourcade jaktet bak, men tok aldri igjen de fire og ble nummer fem.

Det var en solid norsk dag i sporet. Johannes Thingnes Bø ble nummer sju, mens Vetle Sjåstad Christiansen sikret karrierebeste med en åttendeplass etter bare én bom. Også Tarjei Bø klarte seg med én bom og gikk seg opp fra 31. til 11.-plass.