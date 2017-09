Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg skjønte at de kom til å tape med én gang jeg så den lagoppstillingen, sier Viking-trener Ian Burchnall til NRK.

Laget hans kjemper for tilværelsen i eliteserien mot Tromsø. De to lagene ligger per i dag på nedrykksplass i eliteserien og Burchnall liker derfor dårlig at Sarpsborg 08 ga Tromsø det han mener var en enkel trepoenger søndag.

– De tenker bare på én ting og det er cupen, sier Burchnall og mener Sarpsborg 08 sparer sine beste menn til onsdagens cupsemifinale mot Vålerenga.

Men dét avviser Sarpsborg-treneren.

– Vi har gjort de tingene før og lykkes med det. Vi har spart litt føtter når det er tett kampprogram og da har vi hatt uttelling, og da har det ikke vært så mange som har stilt spørsmål ved det, sier Bakke til NRK.

KRITISK: Viking-trener Ian Burchnall. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Sarpsborg 08 lå bare seks poeng bak serieleder Rosenborg før bortekampen mot Tromsø, men stilte med flere av sine beste spillere på benken.

Bakke gjorde hele sju (!) bytter fra 2-1-seieren mot Vålerenga forrige søndag. Hele forsvarsrekken ble blant annet byttet ut.

Men treneren hevder det ikke er første gang han har byttet sju spillere.

– Vi gjorde det også i fjor. Mot Molde og da vant vi 4-0, sier han til Eurosport.

– Det er sånn vi jobber i Sarpsborg. Vi har en stor og bred stall og har tidligere lykkes med dette, legger han til.

Men også på Twitter hagler kritikken fra publikum mot Sarpsborg 08. Her er noe av det som skrives:

– Bryr seg ikke om kampen

– Hva tenker du om kritikken på sosiale medier, Bakke?

– Jeg tenker ikke noe om det, sier han og legger til:

– Men i etterkant kan jeg se at det var litt urettferdig for noen av våre spillere som har vært i form på trening.

Viking-treneren liker dårlig at Sarpsborg 08 tilsynelatende ikke tar en eliteseriekamp seriøst.

– Det er deres valg, men det er skuffende å se at de ikke bryr seg om kampen de spiller. Jeg hadde håpet at vi kunne ha gjort hverandre en tjeneste i dag, men det skjedde ikke, sier Burchnall og tenker på Viking spilte mot Sarpsborgs medaljekonkurrent Molde. Men Viking tapte 3-2 og Sarpsborg klarte altså ikke på sin side å slå Tromsø.

– Grusomt

FEM I NETTET: Sarpsborg 08-keeper Anders Kristiansen hadde en tung dag på jobben søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sarpsborg lå på sølvplass før kampen og var favoritter mot Tromsø som har hatt en tung sesong og ligger nest sist på tabellen. Men rollene ble raskt snudd da kaptein Simen Wangberg stanget inn 1-0 etter bare et kvarters spill.

Sarpsborg 08 hadde bare sluppet inn 20 mål på de første 20 eliteseriekampene før de søndag raknet og altså slapp inn hele fem.

Fire scoringer kom i første omgang og den siste kom midtveis i andre omgang.

– Dette var grusomt. Det ble stygt og vi kan ikke være bekjente av en prestasjon som i dag, sier Sarpsborg 08-keeper Anders Kristiansen til Eurosport.