– Jeg har i mange måneder lett etter en sang, en hymne før avspark, slik at alle føler seg som en del av det vi gjør. Som har med deler av vårt DNA som klubb. Jeg skal dele den med dere.

Slik introduserte Arsenal-manager Mikel Arteta sangen The Angel, hvis refreng nå spilles før hver hjemmekamp for Arsenal, på et lagmøte i Amazon Prime-dokumentaren om Arsenals 2021/22-sesong.

Sangen er skrevet av artisten og Arsenal-tilhengeren Louis Dunford og ble gitt ut i slutten av februar 2022.

Etter å ha gått viralt i Arsenal-miljøet, ble sangen om gatene i Arsenals nabolag i Nord-London to og en halv måned senere for første gang spilt på Arsenals hjemmebane. Rett før avspark i kampen mot Leeds 8. mai 2022.

De fire verselinjene rullet over anlegget, med den tydelige åpningslinjen: «North London forever» – «Nord-London for alltid».

Svaret kom umiddelbart med to scoringer i løpet av kampens ti første minutter. Og selv om en hymne på 30 sekunder neppe skal få æren for utviklingen til London-klubben de siste to årene, er den et godt eksempel på noe av det Mikel Arteta har lyktes med.

Refrenget Arsenal-fansen synger Ekspander/minimer faktaboks North London forever

Whatever the weather, these streets are our own

And my heart will leave you, never

My blood will forever, run through the stone

– Den perfekte sang

– Det var det første Arteta egentlig tok tak i da han tok over (i desember 2019), det var å få kontakt med supporterne igjen. Det føler jeg han har klart veldig godt over de årene, sier Ronny Madsen.

Madsen er leder av Arsenals norske supporterklubb. Madsen beskriver at både de siste årene Arsène Wenger og tiden til Unai Emery i Arsenal ble preget en splittet supportergruppe.

Et Arsenal-lag som plutselig ble vant til åttendeplasser i Premier League. Søndag er Madsen til stede i London for Premier League-avslutningen mot Everton.

Der har Arsenal et høyst reelt håp om å vinne Premier League for første gang på 20 år. «Alt» som skal til er seier for Artetas mannskap, mens Erling Braut Haalands Manchester City ikke vinner hjemme mot West Ham.

Supportlederen var selv til stede på hjemmekampen mot Leeds 8. mai i 2022, og tror Artetas valg om å implementere sangen har vært en del av suksessfaktoren de siste to sesongene.

– Det at Arteta og hans system har tenkt ut at man trenger noe slikt, letet lenge etter det og så treffer de spikeren ... Det er den perfekte sang for å samle supporterne, sier Madsen.

– Det er litt som Liverpool har med «You'll Never Walk Alone», men den sangen har flere klubber. Det er kun Arsenal som har denne ene. At låten kommer fra en supporter som bor i området, det er veldig spesielt. Jeg tror det har gjort samholdet enda bedre, sier Madsen.

Både internasjonalt og i Norge har bruk av hymner før kampstart vært vanlig i lang tid.

I tillegg til nevnte «You'll Never Walk Alone» som brukes i flere land, kan man blant annet nevne «Bilde tå'n Ivers», «Vålerenga kjerke», «Nystemten», «Aldri aleine til Åråsen» og «Gamle Gress» som kjente innslag i Norge.

Hvilken hymne er den beste? You'll Never Walk Alone (Liverpool, men også brukt av blant andre Celtic, Borussia Dortmund og Feyenoord) North London Forever (Arsenal) Blue Moon (Manchester City) Vålerenga kjerke (Vålerenga) Nystemten (Brann) Bilde tå'n Ivers (Rosenborg) Gamle Gress (Strømsgodset) Aldri aleine til Åråsen (Lillestrøm) Snart skiner Poseidon (IFK Göteborg) Just i dag är jag stark (Hammarby) Roma, Roma, Roma (AS Roma) En annen Vis resultat

Ødegaard drømmer seg bort

Arteta brukte store ord på lagmøtet hvor han presenterte Arsenals nye sang for første gang.

– Han (Dunford) er som om lyset har kommet til oss i riktig øyeblikk, for å skape endring og ta et nytt steg på Emirates, for jeg ønsker at dere skal spille i en utrolig atmosfære, sa Arteta i Amazon Prime-dokumentaren.

Lagets norske kaptein, Martin Ødegaard, har selv fått se sangen vokse til å bli en naturlig del av forberedelsene før kampstart.

– Jeg hører alltid på når de spiller «North London Forever» over høyttalerne og starter å synge inni meg. Jeg får gåsehud hver eneste gang, skrev Ødegaard i The Players Tribune i februar i fjor, og oppsummerte det med at han drømmer seg tilbake til kunstgresset i hjembyen Drammen.

– Trenger et mirakel

Om det blir et nytt gåsehudøyeblikk for Ødegaard med løfting av Premier League-trofeet er nå søndagens store spørsmål.

– Hvis vi ikke vinner, så vet jeg at det er ingen som vil være fornøyd og at vi vil komme enda sterkere tilbake. Jeg er sikker på at dette laget vil vinne noen store trofeer i løpet av kort tid, sa Ødegaard i et intervju med TNT denne uken.

Hvem tror du vinner Premier League? Manchester City Arsenal Jeg vet ikke Vis resultat

Etter et par tap i de siste kampene i 2023, har Arsenal vunnet 15 av de 17 seriekampene de har spilt i år.

– Det å kun tape én kamp og spille én uavgjort fra januar til mai, det er unikt. Det er kun City som klarer å overgå det. Det har masse med hva Arteta har gjort rundt supporterne, mener Madsen.

Interessen virker også til å være stor. NRK observerte lørdag formiddag at køen inn til supporterbutikken ved Arsenals hjemmebane strakte seg 50–60 meter ut på gata.

Men selv om de har publikums klare støtte, tror supportlederen enn så lenge at titteltørken fortsetter for Arsenal.

– Jeg har ikke veldig tro på at West Ham skal klare et resultat, men man vet jo aldri. Mirakler har skjedd, men vi trenger et mirakel. Så lenge Rodri spiller, så taper ikke City. Og han spiller, sier han med et smil.

For West Hams del er det allerde klart at de ender på niendeplass. Men som et London-lag, har spillerne mange Arsenal-fans i nærmiljøet.

– Jeg har blitt tilbudt gratis kaffe resten av livet, sier West Ham-back Vladimir Coufal til Sky Sports om hva Arsenal-fansen har lokket med.

Han legger til at det er ingenting som er bedre enn å ha muligheten til å avgjøre hvem som vinner Premier League.

– Det ville vært en god historie om West Ham setter en stopper for Manchester City-hegemoniet, sier han lurt.