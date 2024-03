Nordås før VM-finalen: – Det blir et helsikes kaos

Narve Gilje Nordås tror det blir et bikkjeslagsmål om medaljene på 1500 meter i VM innendørs i Glasgow.

Søndag formiddag gikk NRK på Narve Gilje Nordås og Gjert Ingebrigtsen langs elven Clyde, der de gjorde siste finpuss før kveldens VM-finale på 1500 meter.

– Det blir jo et helsikes kaos, sier Nordås, som er den best rangerte løperen på 1500 meter i VM-finalen, til NRK.

Opprinnelig skulle det være tolv løpere i finalen. I tillegg fikk to øvrige utøvere plass i finalen etter fall i forsøket. Totalt dermed 14 løpere.

Til sammenligning var det bare syv løpere i forsøksheatet til Nordås.

– Selv til å være utendørs så er det forbanna mye folk, så når du skal fordele det på en innendørsbane, så tror jeg det blir folk som faller. Jeg må bare satse på at jeg ikke blir en av dem. Hvis jeg holder meg på beina, så tror jeg det kan bli bra.

NRKs friidrettsekspert håper det blir satt fart fra start.

– Det er litt for mange til at det er helt bra, men vi får tro at det går bra og at noen tar ansvar for å springe raskt fra start, sier Vebjørn Rodal.

