Sandefjord slo fortapte Aalesund – sendte Vålerenga ned på nedrykksplass

Klaveness fikk legendepris i Spania

Fotballpresident Lise Klaveness ble tildelt legendeprisen under en kvinnefotball-galla i Spania mandag.

Klaveness var selv til stede for å motta utmerkelsen. På scenen fikk hun spørsmål om hva som var hennes største øyeblikk i fotballen.

– Det er så vanskelig å velge. Jeg klarer ikke å plukke ut noe, smilte fotballpresidenten. Som legende og kvinne må jeg imidlertid nevne at jeg for 13 år siden så en liten og tynn jente komme på trening. Jeg så med en gang at hun ville bli bedre enn meg i det jeg var god på, å drible. Det var Caroline Graham Hansen, fortsatte hun.

– De største øyeblikkene er når du legger vekk ditt eget konkurranseinstinkt og se spillere som Caro bli toppspillere. Du får være del av deres reiser, la hun til.

Deretter fikk Klaveness spørsmål om motbakken kvinnefotballen internasjonalt har jobbet seg opp de siste årene.

– Vi må fortsette å kjempe. Det er alltid krefter som vil holde oss nede. Ikke onde krefter, men strukturelle mangler i samfunnet, sa fotballpresidenten. (NTB)