– Vålerenga har kommet med et tilbud som Geir sannsynligvis følte at han ikke kunne si nei til. Det er selvfølgelig synd for oss, og skuffende, sier LSKs styreleder Morten Kokkim i en pressemelding.

Samtidig tar assistenttrener Petter Myhre permisjon ut juli i første omgang. I søndagens kamp mot Sandefjord skal derfor sportssjef Simon Mesfin lede laget sammen med toppspillerutvikler Frode Kippe og analyseansvarlig André Schelander. Trioen skal også trene laget fremover.

Nyheten om Bakkes avgang kom som et sjokk på LSK-fansen.

– Dette kom mildt sagt som lyn fra klar himmel for oss. Dette var en overraskelse, og vi må finne ut av sakens gang før vi kommer med en uttalelse i løpet av dagen, sier Joacim Møller i Kanari-fansen til NRK.

Vålerenga ligger på 13. plass i Eliteserien med elleve poeng på tolv kamper. Lillestrøm er på 8. plass med ni poeng mer.

«Sjekker kalenderen om det er 1.april, men i dag er det altså 12.juli og Geir Bakke skal altså skifte fra LSK til VIF. WOW for en overgang! Imponerende jobb som har blitt levert i LSK av Geir Bakke og hans medhjelpere de siste årene. Bør kunne få til mye gøy i VIF også», skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Vålerengas sportssjef Joacim Jonsson, foreløpig uten svar.

– Rotet seg bort i Lillestrøm-land

Nyheten vil trolig skape furore i Lillestrøm. I Oslo og hos Klanens talsperson Christian Arentz er stemningen bedre.

– Geir Bakke er jo Vålerenga-mann. At han har rotet seg bort i Lillestrøm-land i noen år for å skaffe seg erfaring for å komme hjem igjen, det ser jeg ikke negativt på. Men det kom veldig overraskende, sier han til NRK.

Arentz beskriver nyheten som «lyn fra klar himmel». Han er imidlertid ikke i tvil om at Bakke vil være en god mann for Vålerenga.

– Ja, han var jo svært delaktig sist Vålerenga hadde suksess. Sånn sett lover det godt. Han kjenner klubben godt og vet hvilke mekanismer som må til for å lykkes med klubben. Det er ikke nødvendigvis et dumt valg det, sier han.