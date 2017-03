Saken oppdateres!

– Det er deilig. Endelig denne sesongen ble det en medalje. Metall til Sandbech! Den skal jeg henge på veggen, sa sølvvinneren til NRK mens han stolt holdt opp sølvmedaljen.

Sølvvinneren fra Sotsji-OL har aldri tatt gull i X-Games tidligere og har slitt fryktelig med skader det siste året. Det var faktisk så ille at han måtte opereres i begge knærne samtidig i fjor vår.

– Dette er ekstra stort for det er i Norge og det betyr mye for meg. Mutter'n er her, fatter'n er her, brutter'n er her og jeg ble onkel i høst til en liten niese som også er her, fortsatte han.

Ledet helt til siste utøver

Dermed kunne 23-åringen krone «comebacket» med et gull på hjemmebane. Han ledet slopestylefinalen lenge med poengsummen 88,66, helt til én konkurrent sto igjen på toppen. Men selv var Bærums-gutten usikker på om den poengsummen kom til å holde til gull.

– Jeg var ikke sikker. Jeg trodde at Sven og et par andre hadde muligheter. Men det var vanskelig å kjøre i dag. Det var veldig isete etter at det var varmt tidligere i dag. Det gjør det litt vanskeligere å lande.

Men svenske Sven Thorgren (22) leverte dagens beste løp og snek seg akkurat forbi Sandbech på resultatlista med 92 poeng.

Dermed måtte Sandbech nøye seg med sølv i slopestylefinalen, samme resultat som han fikk da X-Games ble arrangert i Aspen i 2015.

– Bedre mat her

– Det betyr utrolig mye. Det er herlig å være tilbake etter å ha vært i USA i flere måneder no. Maten er bedre, smilte Thorgren fra øre til øre i intervju med NRK.

– Jeg forsøkte å ikke fokusere på poengsum, på Ståle og alt annet. Det var nok det som gjorde at jeg lykkes, for jeg var veldig nervøs, avslørte gullvinneren.

Tidligere fredag mislyktes også Silje Norendal i slopestylefinalen for kvinner. Kongsberg-jenta måtte i bakken på det siste hoppet i begge sine to forsøk.