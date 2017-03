– Jeg våknet opp med en god følelse, og det skjedde. Det skjedde, sier en overlykkelig Christopher Frankum.

Sportssjefen på fristilslandslaget fikk se at to av hans elever fikk hver sin gullmedalje om halsen under første finaledag da X Games var tilbake i Norge.

Først tok 19 år gamle Johanne Killi fra Dombås gull i slopestylefinalen for kvinnene, før 21 år gamle Øystein Bråten fulgt opp med vinne herrefinalen.

GOD FØLELSE: Sportssjef Christopher Frankum hadde en god følelse da han våknet torsdag morgen. Torsdag kveld fikk han se to norske gull i X Games. Foto: LARS THOMAS NORDBY / NRK

Det overrasker ikke Frankum at de to slår til i Hafjell.

– Du får en sånn følelse av og til at dette ser veldig bra ut. Og både Øystein og Johanne har vært veldig positive hele uka. De har tenkt hva de kan gjøre nå, og stengt ute andre ting. Og da går det ofte den veien her, forteller han.

Var nervøs for hjemmebane

I januar sto Bråten for første gang øverst på pallen i X Games, da han tok slopestyle-gull i Aspen.

Torsdag fulgte fristilkjøreren opp på hjemmebane under X Games i Hafjell..

– Det er helt, helt sykt. Det er så mange gode som er med, så i starten av uka visste jeg ikke helt hvordan dette kom til å gå, sier 21-åringen til NRK etter at gullet er sikret.

GULL: Øystein Bråten fulgte opp X Games-gullet i Aspen, og tok nok et gull i Hafjell. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

For selv om det var stor å ta sitt første gull i Aspen, innrømmer han at det er noe spesielt med å konkurrere hjemme i Norge.

– Jeg var i alle fall mer nervøs før konkurransen, men det er dritkult. Hele familien min, kompiser, dama mi og masse folk står og heier. Det er dritkult, sier han.

– Funnet en vinneroppskrift

Bråten kjørte et sterkt førsteløp til 90,33 poeng, før han bare økte til 91,33 poeng i andreløpet.

Bråten var best da det gjaldt som mest, og sportssjef Frankum skryter av hvordan begge gullvinnerne takler press.

For selv om landslaget har hjelp til å lære seg mental forberedelse, mener sjefen det viktigste er at utøverne selv har lært seg hva sum fungerer for dem.

– Jeg tror begge har funnet en vinneroppskrift som de skal ta vare på i tiden fremover, sier Frankum.