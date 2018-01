– Han hadde vondt, og det kan være smart å stå over nå for det som kommer om noen uker i Sør-Korea. Han var oppe og gikk, så det er forhåpentligvis ikke altfor ille, sier landslagstrener Per Iver Grimsrud.

Ståle Sandbech var i ferd med å gjennomføre en god førsteomgang før det plutselig gikk galt på det siste hoppet. Da hoppet han rett og slett litt for kort, og landet delvis på kulen.

Det gikk galt for Sandbech i hans første run i kvalifiseringen. Du trenger javascript for å se video. Det gikk galt for Sandbech i hans første run i kvalifiseringen.

Etterpå tok han seg til ryggen og så ut til ha en god del smerter, før han kom bort for å gjøre et kjapt intervju med NRK.

– Jeg vet ikke. Det er bare ryggen. Jeg landet på rumpa på kulen. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig hadde jeg ikke fart. Jeg misset bare, sa Sandbech da.

– Utrolig surt

Ikke lenge etter kom beskjeden om at nordmannen, som var en av forhåndsfavorittene, måtte trekke seg fra konkurransen. Han ble deretter kjørt til legevakten.

– Han har gjort masse tester og vi er enige med legene om at han har fått en kompresjon i korsryggen på venstre side, og har muskulære smerter. Han viser ingen tegn til brudd eller behov for røntgen eller MR. Det er status nå, så må vi bruke tiden fremover for å se om det skjer noe endring, sier Grimsrud.

Landslagstreneren skulle gjerne ha sett hva Sandbech kunne ha fått til i X Games.

– Det er utrolig surt for ham, for han har kjørt utrolig bra etter han kom tilbake fra skade i fjor. I Dew Tour gjorde han et par nye triks, og han hadde utrolig lyst å gjøre det bra her, sier landslagstrener Grimsrud.

Sandbech står på startlisten også på Big Air i morgen, men det er usikkert om han blir klar til den konkurransen. Dersom han trekker seg, er det lagkameraten Mons Røisland som kommer inn.

Det ble generelt ingen stor, norsk kveld. Ingen av de tre norske i kvaliken greide å ta seg til finalen, for også Røisland og Torgeir Bergrem falt.

– Det er dritkjipt. Jeg fikk det bare ikke til nå, og det var klønete. Det føltes bra, men så var jeg litt lengre ned i bakken jeg trodde, forklarer Røisland.

Røysland falt på andre forsøk Du trenger javascript for å se video.

Bergrem hadde på sin side lave forventninger siden han nettopp er tilbake i konkurranse etter å ha fått albuen ut av ledd i januar.

Han har derfor trent lite, og brukte konkurransen først og fremst for å finne OL-formen.

Bergrem falt på første renn Du trenger javascript for å se video.

Kleveland favoritt - med nye triks?

Marcus Kleveland er bare 18 år, men likevel en av de aller beste. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Det blir likevel et norsk innslag i finalen, for Marcus Kleveland er forhåndskvalifisert til slopestyle-finalen som regjerende mester - og er følgelig også en naturlig forhåndsfavoritt.

18 år gamle Kleveland er kjent for å være blant de mest innovative utøverne, og mange er spente på hva slags triks han har planlagt for finalen.

Røisland tror lagkameraten fort kan varte opp med noe helt nytt.

– Nå må vi bare stå på og heie og gire ham opp. Han kommer til å levere, for det gjør han gang på gang. Det blir veldig spennende å se hva han kommer med både her og i OL. Vi gleder oss, sier han.