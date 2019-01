Sanchez scoret mot gamle kjente i ny Solskjær-seier

Sjakkforbundet vil ha VM-kamp

Norges Sjakkforbund søker om å få Magnus Carlsens VM-kamp i 2020 på norsk jord. – Vi har fått utrolig mange henvendelser siden Magnus vant i London for noen måneder siden, og alle ønsker at det endelig skal bli en VM-kamp i Norge hvor man selv kan være til stede og følge disse spennende partiene, sier Geir Nesheim, forbundets generalsekretær, til NRK. Forbundet har satt en frist på en måned for norske samarbeidspartnere til å ta kontakt. Norge ønsket også å arrangere kampen i 2018, men da endte den opp i London, hvor Carlsen forsvarte VM-tittelen.