Saman (18) og Thomas (18) fikk A-lagsdebuten – byttet ut etter 20 sekunder

Lørdag sto ungguttene Saman Bye Rostami (18) og Thomas Nielsen (18) på Melløs-gressmatta, klare for sin A-lagsdebut for Moss. Men ungguttene trengte ikke pusse fotballskoa etter kampen, for å si det sånn. Etter bare 20 sekunder tuslet 18-åringene av banen. Inn kom kaptein Thomas Klaussen og Martin Thømt Jensen.

– Det gjør vi for å øke sjansene våre til å beholde plassen i fjerdedivisjon. Når reglene er slik velger vi å benytte oss av det, sier trener Ole Martin Nesselquist.

Regler om spilleberettigelse Ekspandér faktaboks Breddereglementet § 2-11 & Kampreglementet § 2-7 [...] en spiller må for å være spilleberettiget i obligatorisk kamp for andrelaget eller lavere rangert lag, ikke ha spilt fra start av i et høyere rangert lags siste obligatoriske kamp, uavhengig av om kampen ble spilt i serie eller NM. Dette gjelder selv om kampen ble avbrutt eller senere kjent ugyldig.

Spillere benyttet som innbyttere i det høyere rangerte lagets siste obligatoriske kamp er spilleberettiget for det nærmeste lagvere rangerte laget, men ikke for enda lavere rangerte lag.

For mens Moss sikret opprykk til andredivisjon med seier over Oppsal, lever Moss 2 farlig i fjerdedivisjon. Reglene sier at spillere som startet for førstelaget kampen i forveien, ikke kan spille for andrelaget. Men hvis de blir byttet inn etter noen sekunder – da er det null problem.

Slakter reglene

Selv om Moss-treneren velger å utnytte reglene, synes han ikke de er rettferdige.

OPPRYKK: Moss kunne juble for opprykk etter 6–0 mot Oppsal. Foto: Espen Torgersen / NRK

– Det er ikke moralsk riktig. Det er en situasjon vi helst ikke skulle vært i, men når andre lag i divisjonen gjør det samme er vi nødt til å gjøre det. Reglene er håpløse, sier han.

Å bli byttet ut etter tjue sekunder høres kanskje ikke ut som noen drømmedebut – men Nesselquist sier at de to unggutta strålte.

– Begge var kjempeglade for å oppleve en A-kamp. De var overhodet ikke skuffa over å bli bytta ut, og dette var en fin erfaring for dem.

– Sportslig doping

Moss er ikke alene om utnytte denne regelen. Kvik Haldens andrelag kjemper nemlig den samme kampen om å overleve i fjerdedivisjon, og deres A-laget gjorde også to bytter innen det første minuttet i kampen mot Odd 3 sist helg.

Kvik-trener Kent Bergersen, som tidligere har trent både Lyn og Bodø/Glimt, ble sjokkert over hvor vanlig denne taktikken er i de lavere divisjonene.

– Jeg har aldri vært involvert i noe lignende tidligere. Det blir som sportslig doping. Jeg er absolutt ingen tilhenger, men dette er noe klubben har gjort lenge, så da så jeg meg nødt til å bli med på det, sier «Kenta».

SJOKKERT: Kvik Halden-trener Kent Bergersen er ingen tilhenger av å omgå regelverket. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Etterlyser egen serie

Kvik har selv fått kjenne på sterke andrelag denne sesongen. Strømsgodset 2 stilte med rent juniorlag i første serierunde, men i returkampen var plutselig åtte seniorspillere på laget.

– Det kunne blitt utslagsgivende for oss, og det er ikke sånn det skal være. Noe bør gjøres. Kanskje en egen andrelagsserie hadde vært best, sier Bergersen.

Nå havner et forsterket Kvik Halden 2 midt i toppstriden i fjerdedivisjon, der Råde og Selbak kjemper om opprykk. De skal nemlig møte Råde.

– Råde er jo selvsagt ikke noe «happy» med det, men sånn har det blitt. Det føles ikke bra.