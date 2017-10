Endelig kan Moss juble igjen

– Dette er utrolig deilig! Vi gjør jobben, og får også den nødvendige hjelpen fra de andre lagene. Da blir det helmaks, sier Moss-spiller Thomas Klaussen.

Med 6-0-seier over Oppsal i 3. divisjon i fotball, er det nemlig klart at mossingene rykker opp til 2. divisjon. Det skjer med to seriekamper igjen av sesongen, og med litt hjelp av Østsiden som lørdag slo den eneste som kunne ta igjen Moss, nemlig Ørn Horten.

Selve opprykkskampen ble aldri spennende. Moss dominerte over Oppsal fra start, og foran nesten 800 tilskuere stoppet de ikke før det sto 6–0 på tavla.

– Vi har jobbet for dette i snart ti år. Endelig har vi snudd trenden. Det er ekstra deilig, sier Klaussen, som har vært i Moss siden 2009.

Han har dermed vært med på noen svært tunge sesonger.

JUBEL: René Elshaug (t.v.), Ola Lønn Jenssen, morten Giæver og Henrik Stokkebø jubler etter at Moss har scoret det første av seks i kampen mot Oppsal. Foto: Espen Torgersen / NRK

Lang motbakke

I disse dager er det 30 år siden Nils Arne Eggen førte Moss til klubbens første seriegull, og 29 år siden Real Madrid gjestet Melløs stadion i Europacupen.

I årene som fulgte spilte Moss i en av de to øverste divisjonene. Men etter at laget rykket opp til øverste nivå i 1997, har det vært tre nedrykk uten at laget har klart å komme seg opp igjen.

I 2002 rykket de ned til 1. divisjon.

2010 rykket de ned til 2. divisjon.

Etter fjorårets sesong rykket de ned til 3. divisjon.

Trener Ole Martin Nesselquist er i ekstase.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg får være en del av dem som har snudd dette. Det er kjempestort. Det er veldig mye følelser nå, og litt vanskelig å finne ord, sier han etter kampslutt.

Drømmer om Østfold-tronen

Og mens nabobyene Fredrikstad og Sarpsborg har hatt hver sin periode som det dominerende laget i fylket, har fotballinteresserte i Moss aldri helt gitt opp drømmen om igjen å bygge opp noe stort.

STEMNING: Nærmere 800 tilskuere var på Melløs stadion i Moss da opprykket ble sikret. Foto: Espen Torgersen / NRK

Midtstopper Kjetil Berge scoret et av målene mot Oppsal, og mener det er fullt fortjent at de rykker opp.

– Selv om vi har gått på et par blemmer i det siste, så ser vi at når vi skrur til skruen, så er vi klart bedre enn de andre lagene i denne divisjonen, sier han.

Og for den ivrigste av alle mossinger skal det ikke mer enn et opprykk fra 3. divisjon til før optimismen nesten tar overhånd.

– Nå skal vi ta tilbake Østfold! Først skal vi ta lillebror (Fredrikstad FK). Og den konstruksjonsklubben Sarpsborg 08: De er ferdige. Historie. Nå kommer Moss tilbake! sier en hes Moss-patriot Roy Kenneth «Hjælmen» Nilsbakken (36 år i dag).