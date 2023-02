– Jeg føler jeg har noe uoppgjort i klubben. Jeg vet jeg har mer å bidra med enn det jeg har fått vist frem til nå.

Det sier en svært selvkritisk Salvesen til NRK.

Den storvokste spissen med den gjenkjennelige blonde hestehalen tar seg tid til en lengre prat mens Glimt er på treningsleir i Spania foran den kommende sesongen.

Og det er en revansjesugen spiss som sitter foran oss.

Alt lå nemlig til rette for at han skulle ta nye steg i karrieren i fjor. Glimt betalte dyrt, rundt ti millioner, for å hente ham fra Godset, og han skulle få en viktig rolle for laget som året før ble seriemester med ligaens beste målforskjell.

Så startet nedturen.

På 23 kamper for Glimt totalt i Norge og Europa endte han opp med kun tre scoringer og skuffet både seg selv og omgivelsene.

Han fikk stadig mindre spilletid og havnet lenger og lenger ut i kulda mot slutten av sesongen.

– En tøff avgjørelse

Da Viking kom på banen i vinter og ville hente ham til Stavanger, og Glimt takket ja til budet, trodde de fleste at han ville pakke kofferten og dra sørover.

Men Salvesen valgte overraskende nok å vrake tilbudet fra Viking og bli værende på Aspmyra.

– Det var en ganske tøff avgjørelse, man får de signalene man får og skjønner at det blir en tøffere kamp om spilletiden. Jeg tok ikke den enkleste veien, for å si det sånn. Jeg er forberedt på å stå i det og jobbe hardt, sier 26-åringen.

Lars-Jørgen Salvesen og Kjetil Knutsen hadde en ærlig og åpen dialog om spissens standing i klubben da Viking kom på banen. Foto: Egil Sande / NRK

Han sier han hadde flere gode samtaler med Glimt-trener Kjetil Knutsen før han tok den endelige avgjørelsen.

– Han var ganske klar på hva han mente og tenkte om ting. Men jeg var samtidig veldig klar på at jeg kom til å endre deler av spillet mitt og prestere bedre enn jeg gjorde i høst. Det eneste som er viktig for meg, er at jeg blir vurdert på likt grunnlag som de andre. Så lenge prestasjonene avgjør, så falt jeg ned på at det er riktig å bli værende, sier Salvesen.

Tar «drastisk» grep

Nå er han svært motivert for å motbevise kritikerne.

For å klare det, har han tatt konkrete grep.

– Jeg har endret hele treningsopplegget ganske drastisk. Treningsprogrammet jeg har kjørt i vinter har vært totalt motsatt av det jeg har gjort tidligere, forteller han.

Kort fortalt innebærer det nye treningsregimet at han har sluttet med tung styrketrening og gått over til mer eksplosiv trening.

Planen er at det skal gjøre ham lettere, mer eksplosiv og kvikkere i steget.

– Jeg håper det vil gi resultater etter hvert, forteller han.

– H ar gitt ham et ærlig bilde

Glimt-trener Kjetil Knutsen er mannen som ga tommel opp til å selge spissen til Viking.

Han sier han hele tiden har vært veldig opptatt av å ha en tett dialog med Salvesen for å være krystallklar om hva slags situasjon han befinner seg i.

– Jeg har gitt ham et ærlig bilde på hvor han står, og vi har hatt en fantastisk dialog, Den prosessen han har stått i, har han håndtert imponerende bra. Det var hans valg at han ønsket å bli, og det er et veldig tydelig signal om at han har tro på seg selv og tro på Glimt. Det er akkurat sånne spillere vi ønsker, sier Knutsen til NRK.

Glimt-trener Kjetil Knutsen er spent på hva Salvesen kan levere i 2023. Foto: Egil Sande / NRK

– Hvordan reagerte du da du fikk beskjeden om at han valgte å bli værende?

– Han er veldig trygg på at han er konkurransedyktig, og det er et veldig tydelig svar til oss. Det var hans valg, og det er ingen som har prøvd å skubbe ham til Viking, overhodet ikke, sier Glimt-sjefen.

– Er det ikke litt typisk at dette ender opp med at han scorer masse mål i år?

– Hehe, ja! Hadde ikke det vært bra, da? Vi har fire veldig gode spisser nå, vi har Lars-Jørgen og (Runar) Espejord, og vi har fått inn Faris Pemi. I tillegg er det en som ofte blir glemt, Lasse Nordås. Han har et utrolig spennende potensial og har vært god på trening i vinter. Da forstår man at det er ganske tøff konkurranse om å spille i Glimt. Det gjelder for alle fire, slår Knutsen fast.

Lars-Jørgen Salvesen har tatt grep for å bli kvikkere i steget. Her fra Glimt-trening i Spania. Foto: Egil Sande / NRK

Berg: – Ingenting hadde gledet meg mer

Midtbaneprofilen Patrick Berg hyller Salvesens valg om å bli værende.

Berg forteller NRK at han hadde en del samtaler med Salvesen om den mulige overgangen, og da var Berg klar på at det neppe er et dumt valg å bli værende.

Landslagsspilleren mener det er viktig å ikke glemme at Salvesen ble kastet rett ut i Glimt-hverdagen i fjor.

– Og da var det stort sett kamper hele tiden og lite trening. Han har egentlig ikke fått like gode forutsetninger for å lykkes som alle andre som har vært her lenger, for da er man mer innarbeidet i stilen og prinsippene våre. Jeg tror virkelig vi får se en Lars-Jørgen som ønsker å bidra for Bodø/Glimt denne sesongen. Det er ingenting som hadde gledet meg mer enn å se at han lykkes, sier Berg til NRK.

– Skjønner at de ikke kan stole blindt på meg

Salvesen understreker at det ikke er noen vonde følelser mellom Glimt og ham i dag.

Snarere tvert imot hadde han full forståelse for at Glimt ønsket å selge ham etter det han leverte på banen siden overgangen fra Godset i fjor sommer.

– Jeg skjønner at de ikke kan stole blindt på meg når jeg sier at jeg skal være bedre i år enn jeg var i fjor. Men det var opp til meg, jeg valgte å bli, og nå er det opp til meg å prestere og bevise det, slår han fast.

– Hva må til i 2023 for at du blir fornøyd?

– Det er vanskelig å svare på nå, men jeg har et mål om å utvikle meg som spiller, og det tror jeg at jeg kan gjøre her uavhengig om jeg får spille eller ikke, for treningshverdagen her er ekstremt bra. Men hovedfokuset blir å utvikle meg og prestere bedre.

Første smakebit på 2023-versjonen av Salvesen kommer allerede torsdag 16. februar.

Da spiller gultrøyene mot Lech Poznań i playoff-kampen mellom gruppetoerne fra Serieligaen og gruppetreerne fra Europaligaen, hvor vinneren får plass i Serieligaens sluttspill.