De trenger ikke bekymre seg for befolkningsnedgang, politikerne i Bodø kommune. Det sørger byens fotballstolthet for på egenhånd med spillerstallen de mønstrer foran 2023-sesongen.

Dette er selvsagt en ørliten overdrivelse, men gultrøyenes tropp akkurat nå kan uansett beskrives med ett ord:

Folksom.

NRKs gjennomgang viser at sølvvinnerne fra fjorårets eliteseriesesong akkurat nå har over 30 spillere i stallen.

Og som kjent: Man kan maks starte med 11 spillere hver gang.

– De har jo egentlig en ellever bak førsteelleveren som hadde hevdet seg i toppen av Eliteserien. Det er ekstremt mange gode spillere i backup, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Slik ser Glimt-dekningen ut akkurat nå. Foto: Montasje NRK/NTB

– Ekstremt høy kvalitet

Og det er ikke hvem som helst som står på lista over spillere, her snakker vi et kobbel av meritterte landslagsspillere og store profiler jevnt over hele linja.

Gultrøyenes spiss Lars-Jørgen Salvesen merker det han beskriver som «beinhard konkurranse» på trening hver dag.

– Kvaliteten på treningshverdagen som er her nå, den er nok ekstremt høy i forhold til mange andre eliteserielag. Jeg tror nok også at klubber rundt om i Europa sliter med å ha den bredden vi har nå, sier han til NRK.

I Spania, der Glimt i fire strake uker lader opp til den nye sesongen, har de vært over 30 spillere eller flere gjennom hele treningsleiren.

Suksesstrener Kjetil Knutsen svarer «nei» på NRKs spørsmål om klubben noensinne har vært bedre rustet for suksess.

– Den kvaliteten og det antallet vi har nå, det er voldsomt, innser han selv, og vet det er et luksusproblem.

– Driver et høyt spill

Men Glimt-sjefen påpeker at det ikke kommer til å være like mange spillere på kontrakt når Eliteserien starter i april.

Knutsen slår fast at troppen hans skal barberes ned til rundt 25 spillere.

– 25 er også et høyt antall. Hvor stort element av gambling er det hvis dere ikke lykkes i Europa, da får dere ganske få kamper å tilby alle disse spillerne?

– Jeg føler vi gambler veldig lite, men det forteller litt om ambisjonene til Glimt, svarer Knutsen.

Carl-Erik Torp er spent på hvordan Knutsen vil håndtere situasjonen i 2023. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– De driver et høyt spill, men det virker som en overveid og fornuftig gambling. Ryker de ut tidlig i Europa kan de kanskje gjøre noen justeringer i dette overgangsvinduet eller neste, mener NRK-ekspert Torp.

Det klubben gjør nå, mener Knutsen, er å høste av erfaringene de gjorde i fjor. Da spilte de totalt over 50 kamper i Norge og Europa.

– Vi må ha beintøff konkurranse om hver eneste posisjon på laget. Og vi må håndtere ulike kampsituasjoner, vi må håndtere ulik belastning, og det må folk tåle. Derfor er vi opptatt av å hente de typene vi mener passer inn. Vi jobber hver eneste dag med å videreutvikle kulturen vår, sier Knutsen.

– Fått et stempel på oss

Og planen er krystallklar: Knutsen bygger en stall som skal være konkurransedyktig både i Europa og Norge i flere år fremover.

– Skal du være god i denne verdenen her, må du ta momentum når du har det, mener han.

Patrick Berg er glad for den økte konkurransen. Foto: Egil Sande / NRK

Glimt-profilen Patrick Berg mener de mange spillerne og den harde kampen om minuttene er en utfordring trenerteamet rett og slett må løse.

Berg tror fjoråret ble lærerikt og fikk dem til å innse at man ikke kan lene seg på de samme spillerne uke inn og uke ut.

– Aldri hatt bedre utgangspunkt

I fjor fikk Glimt mye kritikk for å ikke rotere noe særlig på laget, men det har sine naturlige årsaker, mener han.

– Vi har fått et stempel på oss om at vi nesten ikke roterer i det hele tatt, men det tror jeg handler om man ikke har følt seg trygg på at man kan opprettholde det prestasjonsnivået vi ønsker hvis vi roterer for mye. Vi trenger mange spillere som er konkurransedyktige og kan opprettholde det nivået vi ønsker, vi må ha spillere som virkelig kan bidra, sier Berg til NRK.

Og han er, mildt sagt, fornøyd med den slagkraften Glimt-stallen har foran 2023-sesongen.

– Både på det mentale og fotballmessige har vi ikke hatt noe bedre utgangspunkt noen gang i Bodø/Glimts historie, det er det ikke noe vits å legge skjul på, advarer Berg konkurrentene.

– Det blir umulig å holde alle fornøyde

NRK-ekspert og tidligere Brann-spiller Carl-Erik Torp mener man må helt tilbake til da nettopp Brann vant gull seks poeng foran Stabæk i 2007 for å finne lignende dekning i norsk fotball.

Han tror Knutsen fort kan få problemer med å holde stemningen oppe når sesongen setter i gang og en del spillere blir avspist med få minutter på banen.

– Det blir umulig å holde alle fornøyde, det er det i alle spillergrupper enten du har 18 eller 25 spillere. Det komiske som kan skje her, er at de skal spille 11 mot 11 på trening, og så er det gode spillere som må stå på siden og se på. Det er ikke en optimal situasjon. Men for de beste vil dette være kjempebra, tror Torp.

Måtte droppe stjerner i europatroppen

De mange spillerne har også gitt hodebry når det kommer til europaspill kommende sesong.

Allerede 16. februar venter Lech Poznan i den første av to playoff-kamp mellom gruppetoerne fra Serieligaen og gruppetreerne fra Europaligaen, og vinneren får en plass i Serieligaens sluttspill.

Aspmyra-klubben har siden forrige sesong mistet en rekke spillere som var registrert til europakamper, som for eksempel keeper Nikita Haikin, Ola Solbakken, Alfons Sampsted, Elias Hagen, Japhet Sery Larsen og Marius Høibråten. I tillegg regnes Joel Mvuka som borte, selv om øyeblikkelig ble leid tilbake til Glimt fra Lorient da overgangen nylig gikk i orden.

Selv om Glimt har fått tilbake Mvuka og i tillegg har erstattet de forsvunne spillerne med navn som Omar Elabdellaoui, Fredrik Bjørkan, Odin Bjørtuft, Faris Pemi, Jeppe Kjær og Adam Sørensen, har problemet til Kjetil Knutsen vært at de kun kan registrere tre nye spillere til de kommende europakampene.

Nå har Glimt falt ned på å registrere Adam Sørensen, Joel Mvuka og Faris Pemi, melder Avisa Nordland.

Fredrik Bjørkan, som ble skadet i treningskampen mot Viborg nylig, ble byttet ut med den danske nysigneringen i siste liten før registreringsfristen gikk ut.

Slike valg må trenerteamet på Aspmyra ta kontinuerlig gjennom sesongen. Knutsen mener han må være forberedt på at det kan oppstå misnøye hos reservene som ofte blir henvist til benken.

– Nå er vi i «pre season», nå får vi jobbe i ro og fred, det er ikke laguttak og den type ting. Men dette er en del av det med lagspill, alt er ikke alltid 100 prosent, og det er individualister som ønsker å spille og konkurrere. Vi må bare være gode til å håndtere det når det oppstår. Jeg bekymrer meg lite for det, men vi må ha øynene åpne, både for spillergruppen totalt sett, men også inn mot enkeltspillere slik at ting ikke utarter, sier Knutsen.

Vel vitende om at han bare kan velge 11 spillere hver gang.