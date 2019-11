Lagerbäck forstår Fulhams manager

Verken landslagsledelsen eller Stefan Johansen var klar over at han måtte spille for klubblaget Fulham i helga. Johansen meldte dagen før forfall til de to kommende landskampene mot Færøyene og landslaget som følge av en kneskade. Lars Lagerbäck sa på dagens pressekonferanse at han har full respekt for Fulhams manager som mente at det var til lagets beste.