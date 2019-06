Verdensrekordholder kan ikke se målstreken

Løke seier ho ikkje hadde anna val

Heidi Løke stadfestar no at ho forlèt Larvik, og som NRK har fortalt tidlegare, kjem ho truleg til å spele for Vipers Kristiansand kommande sesong. – Når det syner seg at spel i førstedivisjon ikkje er i tråd med landslagsspel, er det riktig for meg å spele for ein annan klubb, seier Løke i ei pressemelding.