Sagan-utestengelse kan føre til flere norske plasser i sykkel-VM

Norge har lenge ligget som nummer tolv på UCI sin offisielle verdensranking, bak nettopp Polen og Slovakia. De ti første nasjonene på rankingen får ni VM-plasser, de ti neste får seks plasser. Norge har dermed ligget an til å få seks ryttere med til VM på hjemmebane.

Men med Sagan og Majka ute av touren betyr det at Slovakia og Polen vil sanke betydelig færre poeng i Tour de France. Dette, sammen med flere andre heldige utfall har ført til at norsk sjanse til ni VM-plasser har økt betraktelig.

Det var Procycling.no som først omtalte saken.

– Vesentlig forskjell

– Nå som de to tingene skjedde ble det veldig mye mer sannsynlig at vi skal klare det. Vi ligger ikke foran enda, og vi må jo ta poeng. Men 2. august vil Slovakia og Polen miste mange poeng på grunn av OL i fjor, sier landslagstrener i sykkel Stig Kristiansen til NRK.

POSITIVT: Stig Kristiansen sier det ikke er sikkert om det blir seks eller ni nordmenn. Det er fortsatt mange løp igjen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Landslagstreneren sikter til at rangeringen tar utgangspunkt i et kalenderår mellom datoene 16. august og 15. august, og at OL-poengene dermed hører til fjorårets ranking når VM starter.

Polske Majka tok sølv under Rio-lekene, i tillegg får han ikke tatt poeng i touren, hvor han i fjor vant klatretrøya. Dermed taper Polen mange poeng.

Slovaken Peter Sagan vant på sin side den grønne poengtrøya i fjorårets Tour de France. Poengene vil forsvinne på neste års ranking.

– Det er en vesentlig forskjell å ha ni ryttere kontra seks. Det er faktisk 30 prosent bedre sjanse til at vi kan gi bedre hjelp til våre antatt beste, sier Kristensen, og understreker at det er mange løp igjen før det er helt avgjort.

Positivt

HÅPER PÅ NI: Edvald Boasson Hagen ser bare fordeler med ni norske ryttere i VM. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Edvald Boasson Hagen syns det er bra at Norge eventuelt kan få med flere ryttere til VM på hjemmebane.

– Det blir flere menn å fordele jobben på, og jeg og Alex kan få mer hjelp til å hente flasker, til å kjøre fram og til å spare energi. Det kan være forskjellen på medalje og ikke medalje, sier rudskogingen.

Boasson Hagen forteller at han er tent for å gjøre det bra, og at han kommer til å satse hundre prosent for VM på hjemmebane.

Alexander Kristoff ser heller ingen ulemper med flere norske VM-ryttere.

HOVEDMÅL: Et av hovedmålene for Alexander Kristoff er VM i Bergen i september. Her er han under VM i Doha. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– I VM-løypa i Bergen blir det mye mann mot mann, så det kommer helt an på hvor bra de tre ekstra er, og hvor god jobb de gjør for å beskytte Edvald og meg inn mot en finale.

– Det er fint for oss at de beste fra de nærmeste konkurrentene våre er ute. Men det er fortsatt noen løp igjen, sier Katusha-rytteren

Kristoff sikter til at Majka og Sagan fortsatt kan sanke poeng i Polen rundt, EM i Herning, Arctic Race, Clásica San Sebastian, Eneco Tour og Ride London and Surry Classic.